El último martes, la bancada de Acción Popular presentó una segunda moción de interpelación en contra del ministro del Interior, Víctor Torres, por, entre otras cosas, el mal manejo de la lucha contra la inseguridad ciudadana y las presuntas injerencias en los cambios y retiros dentro de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Al respecto, el premier Alberto Otárola indicó que Torres y los demás ministros que se encuentren inmersos en un proceso de interpelación acudirán al Parlamento al recordar que es una “práctica democrática”; sin embargo, cuestionó que se hayan presentado, hasta ahora, siete pedidos para que los miembros del gabinete rindan cuentas ante el Pleno.

En ese sentido, hizo un llamado al Legislativo a fin de “establecer una línea de acción de gobernabilidad” para evitar estas situaciones.

“Los ministros pueden ir a informar a las comisiones, qué es lo que usualmente se hace cuando existe la exigencia del Parlamento por brindar explicaciones respecto a las políticas públicas. Entonces, las interpelaciones no necesariamente favorecen a la gobernabilidad y a veces polarizan, pero aún así el ministro (Víctor Torres) va a ir al Congreso, responderá las preguntas planteadas y esperemos que estas respuestas sean satisfactorias”, dijo al término de la primera sesión del Consejo de Estado Municipal.

Sobre la situación de Torres, recordó que este tiene muy poco tiempo en el cargo y recalcó que en el gobierno creemos que las políticas públicas tienen que ser sostenidas y sostenibles.

“No queremos caer en lo que ocurrió en el nefasto gobierno de (Pedro) Castillo, que existían cambios de ministro y gabinetes todas las semanas. Cada ministro tiene que hacer su trabajo y ese trabajo se evalúa. Ustedes han podido ver que hace dos días hicimos un cambio, un refresco en el gabinete (...) confiamos en que este gabinete reforzado y relanzado cumplirá con las expectativas ciudadanas, más allá de las criticas que también son bienvenidas”, sostuvo.

Niega conversación con Arista, tras denuncia

Entre los nuevos integrantes del gabinete destaca José Arista Arbildo, quien se desempeñará como nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), asumiendo el desafío de liderar el desarrollo económico del país en un momento crucial de su historia. Él, reemplazará a Alex Contreras, quien ocupó esta cartera desde el 10 de diciembre de 2022.

Sin embargo, una denuncia lo puso contra las cuerdas. De acuerdo con Canal N, el exdirector de Provías Descentralizado, Carlos Revilla, sabía desde enero pasado que Arista asumiría como titular del MEF, tal como ocurrió el pasado martes.

Chats de WhatsApp extraídos del celular de Revilla, quien es investigado en el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’, muestran que conversó sobre ese tema, el pasado 25 de enero, con el exministro de Transportes durante el gobierno de Martín Vizcarra, Edmer Trujillo.

Aquella vez, Trujillo le preguntó: “Carlos, qué sabes de los cambios de ministros. Mi paisano Arista dice que ya lo llamó (Alberto= Otárola y que de todas maneras asume el MEF”.

A lo que Revilla respondió: “Sí, ayer me dijiste (...) que sí asume Arista, que ya solucionó el problema familiar”.

Al ser consultado por estos chats, Otárola negó que haya tenido una conversación con Arista, tal como se plantea en el chat difundido en un medio de comunicación.

“Ese chat no existe, o digamos que no he tenido una conversación con el señor (José) Arista, como dice el chat. Además, lo que no sería raro pues si un primer ministro no habla a un candidato a ministro, en qué país estamos”, cuestionó.

Finalmente, el premier remarcó que ese chat de WhatsApp está siendo investigado en la Fiscalía y que será muy respetuoso de las investigaciones, a las que, según dijo, brindamos todo nuestro apoyo.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.