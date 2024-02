Este martes se conoció que el Gobierno realizaría cambios en el gabinete ministerial que dirige Alberto Otárola, se trataría de al menos cinco carteras: Ministerio de Energía y Minas (Minem), Ministerio del Ambiente (Minam), Ministerio de Defensa (Mindef) y el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estarían a punto de pasar por un cambio en sus líderes de cartera, de acuerdo a fuentes de Palacio de Gobierno.

Según se pudo constatar, el último lunes, los titulares de estos sectores, tales como Óscar Vera Gargurevich (Minem), Miriam Ponce Vertiz (Minedu), Albina Ruíz Ríos (Minam) y Jorge Chávez Cresta (Mindef), ingresaron a Palacio de Gobierno en donde habrían tenido una reunión con la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro.

De acuerdo al portal de transparencia, se conoció que los ministros mencionados llegaron al despacho presidencial a las 6:00 p.m. y se quedaron hasta menos de media hora, retirándose entre las 6:25 p.m.

Hay que tener en cuenta que varios de los ministros que conforman el gabinete de Dina Boluarte están siendo cuestionados por la forma en que están digiriendo sus sectores.

Ministerio de Educación

Esta cartera está dirigida por Miriam Ponce Vertiz. Hace unos días, se conoció que la tercera vicepresidenta del Congreso, Rosselli Amuruz hizo un llamado a la titular del Minedu para que pueda asistir a la Comisión de Educación y dar explicaciones sobre el mal estado de los planteles a pocas semanas del inicio escolar 2024.

“Resulta oportuno que la Comisión (Educación) que usted preside (José María Balcázar) invite con carácter urgente a la señora Miriam Janette Ponce Vértiz, ministra de Educación, para que responda e informe respecto a la situación actual de las instituciones educativas”, se lee en el documento presentado por la legisladora.

Según declaraciones del Ministerio de Educación, aproximadamente el 76% de los colegios a nivel nacional requieren mejoras estructurales, mientras que el 30% necesita una renovación completa en todas sus instalaciones.

Ministerio de Energía y Minas

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, acaba de estar envuelto en cuestionamientos tras la filtración de conversaciones que insinúan su participación en la manipulación de una encuesta con el fin de garantizar su permanencia en el cargo.

De acuerdo con las conversaciones filtradas en exclusiva por el equipo de investigación de Canal N, se sugiere que el ministro Vera habría distribuido la encuesta a varios grupos de chat, incluyendo a sus subordinados, con el propósito de solicitarles que voten a favor de su permanencia en el Ministerio.

Sumado a ello, durante su gestión, el funcionario obtuvo dos mociones de interpelación por su desempeño en esta cartera, la cual está siendo duramente cuestionada por el Congreso de la República.

Ministerio del Ambiente

Albina Ruiz Ríos, titular del Miman, se tuvo que presentar ante el Parlamento en diciembre pasado, tras ser citada por el Congreso de la República como parte de la moción de interpelación.

El Pleno del Congreso aprobó con 89 votos a favor, 17 en contra y 5 abstenciones, interpelar a la ministra del Ambiente, por una supuesta incapacidad en la dirección de esta cartera del Estado.

Ministerio de Defensa

Jorge Chávez Cresta, ministro de Defensa del Perú, también fue criticado, luego que en los primeros días de este año se desatara una ola de violencia en Ecuador luego que el gobierno de Daniel Noboa declaró estado de excepción en el país tras la fuga del jefe de la mayor banda narcocriminal Adolfo Macías, alias ‘Fito’.

Chávez reconoció el posible ingreso de munición de las FF. AA. a Ecuador, a fin de que sean abastecidas a las organizaciones criminales del lugar.

No obstante, algunos congresistas, como Sigrid Bazán y Jaime Quito, demandaron su renuncia en el cargo o, de lo contrario, será censurado. No solo cuestionaron estos hechos, sino también lamentaron la “lenta reacción” que tuvo Chávez Cresta en no redoblar la seguridad en la zona fronteriza tras lo sucedido en Ecuador.

En horas de la tarde se conocerá si se darán o no estos cambios en el actual gobierno de Dina Boluarte.

Ministerio de Economía y Finanzas

El ministro Alex Contreras reveló en septiembre del 2023 que la economía peruana habría experimentado un crecimiento ligeramente superior al 1% en julio, luego de una contracción en junio, también de alrededor del 1%. Esto confirmaría dos trimestres consecutivos a la baja.

Sin embargo, Contreras descartó la idea de que la economía peruana haya entrado en una recesión técnica, como algunos economistas habían advertido.

A fines de octubre, la calificadora Moody’s, en conversación con Gestión, señaló que el Perú ahora sí se encuentra en una “recesión económica”, después de analizar los constantes datos negativos de la producción nacional.

Ante esta noticia, a Contreras no le quedó otra alternativa que admitir que nos encontramos en recesión.

Pese a retroceder en su postura, el legislador Carlos Anderson presentó en diciembre pasado una moción de interpelación en su contra.

“Su gestión al mando del Ministerio de Economía es un fracaso y que se evidencia en la caída significativa de las expectativas empresariales, de la recaudación fiscal, del crecimiento económico, de la inversión privada, del nivel de empleo y del incremento de la pobreza”, se lee en la moción.

