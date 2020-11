El exministro de Transporte y Comunicaciones, Edmer Trujillo, aseguró que no es ni tampoco será colabora eficaz en el marco de las investigaciones fiscales en contra del presidente Martín Vizcarra, alegando que “no ha participado en delitos”.

“Son colaboradores eficaces quienes han cometido algún delito y lo reconocen para exculparse”, dijo en su cuenta de twitter.

“No soy, ni seré colaborador eficaz porque en toda mi trayectoria profesional no he cometido delitos y no he participado en hechos que vayan contra la ley”, agregó.

Cabe precisar que exministro, que también ocupó la gerencia regional de Moquegua durante la presidencia regional de Vizcarra, actualmente viene siendo investigado en el Ministerio Público por presuntas irregularidades en la construcción del Hospital de Moquegua.

Cuarto Poder dio a conocer que en diciembre del 2013 el gobierno de Moquegua, con Vizcarra a la cabeza, entregó al consorcio Hospitalario Moquegua, a solo días de haber suscrito el contrato entre ambas partes, más de S/ 24 millones por adelanto directo para la ejecución de la obra

El cuestionamiento es que se efectuó dicho adelanto sin que el consorcio contratista presentara el expediente técnico.

Trujillo señaló a fines del 2019 que se adelantó el dinero en virtud a otro expediente técnico, el del hospital provisional.