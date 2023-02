Pese a que las bancadas de izquierda y un gran sector de las personas que protestan en Lima y al interior del país acusan a la presidenta Dina Boluarte de ser la responsable políticas de las más de 50 muertes registradas en las manifestaciones ocurridas desde diciembre pasado, el premier Alberto Otárola consideró que la jefa de Estado no debe responder por estos lamentables hechos, sino el exmandatario Pedro Castillo.

En diálogo con radio Exitosa, Otárola indicó que el responsable político de estos decesos es una persona que “generó una actitud irresponsable, un golpe de Estado, toda esta secuela de violencia, de víctimas y afectación a la infraestructura pública y privada”.

“Ese señor ahorita está (preso) en Barbadillo. Ese es el que tiene que responder a la historia”, dijo en alusión a Castillo.

Respecto a la forma en que se controló las protestas, el premier insistió en que el Gobierno hizo lo que se tenía que hacer, en el sentido de respetar la integridad y vida de los peruanos, pero lamentando los hechos ocurridos y recuperando la paz.

“La explicación seria la tiene que dar el Ministerio Público, ya que ha iniciado una investigación y tendrá que identificar las responsabilidades. Desde el primer día nosotros hemos lamentado las muertes de nuestros compatriotas y se tomaron decisiones inmediatas para dar asistencia a las víctimas, a los familiares de los fallecidos, los ministros viajaron a Puno y Ayacucho, fueron decisiones que se tomaron de carácter humanitario en pleno respeto a los derechos humanos”, remarcó.

El premier recordó que se ha dado todas las facilidades a la Fiscalía para que realicen su labor y que desde el Ejecutivo se ha exigido una indagación célere para hallar las responsabilidades del caso.

“Las lamentables muertes se tendrán que investigar una por una (...) (no debe haber) esa narrativa inverosímil, abusiva, ideologizada, de unas instituciones que están viniendo al país a imponer su verdad. Esa no es la narrativa correcta. Acá lo que hubo es una situación en la que un grupo violento ha intentado tomar aeropuertos y se produjeron hechos lamentables que tiene que investigar la Fiscalía”, añadió.

No renunciará

En otro momento, Otárola reiteró nuevamente que Boluarte no piensa renunciar al cargo, pese a los pedidos de diversas bancadas de izquierda, como Perú Libre o el Bloque Magisterial.

“La presidenta no va a renunciar por dos razones: tiene que defender el sistema democrático y con un gesto hacia el futuro no se puede condicionar esto a un pedido de sectores violentos que intentaron tomar aeropuertos, que hicieron saqueos e incendiaron locales del Poder Judicial y Fiscalía, porque ese sector quiere que renuncie la presidenta. En un alto sentido de responsabilidad, no podemos dejar al país (entrar) a una nueva crisis institucional, que podía ser de consecuencias aún peores”, acotó.

El primer ministro recordó que Boluarte tiene un mandato constitucional por cumplir y esto quedó plasmado en los dos proyectos de ley que presentó al Ejecutivo para adelantar las elecciones generales.

“Dina Boluarte quiere pasar a la historia como una presidenta que condujo adecuadamente un proceso muy complejo”, añadió.