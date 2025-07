Tras varios días en espera y ante la falta de transparencia por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Panorama accedió al acta de la sesión reservada de dicho organismo en la que se aprobó la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

El documento en mención solo lleva la firma de seis de los siete magistrados de la JNJ, entre ellos, su presidente, Gino Ríos. No se observa la rúbrica de Francisco Távara Córdoba, quien no participó en la votación.

Dicha acta tampoco lleva la firma Giovanna Díaz Revilla, entonces secretaria general de la JNJ, porque no fue convocada a la jornada en cuestión, entre otras irregularidades más. Díaz renunció al cargo el 16 de junio.

Al respecto, Luciano López, abogado de la fiscal de la Nación en funciones, Delia Espinoza, advirtió que, de comprobarse esta denuncia, sería la prueba palmaria de la irregularidad ocurrida en la sesión plenaria de la JNJ el pasado 9 de junio, en la que se aprobó la restitución de Benavides en el cargo.

A través de sus redes sociales, indicó que Díaz Revilla, entonces secretaria general del organismo, debía "elaborar, refrendar y custodiar" el acta de dicha plenaria. Esto, al recordar que el inciso 3 del artículo 67 del Reglamento del Pleno de la JNJ la obliga a hacerlo.

Añadió que la exfuncionaria también debió firmar el acta en mención, de acuerdo con el artículo 45 del mismo reglamento, algo que no ejecutó.

“La doctora Díaz renunció el día 16 de junio y ese mismo día, según el documento conseguido por Panorama, dejó constancia que no participó en la sesión del 9 de junio. El acta, entonces, no cuenta con su participación ni veeduría”, cuestionó.

López sostuvo que la razón lógica de las normas reglamentarias citadas es bastante evidente, por lo que insistió en que el secretario general debe participar en el desarrollo de la sesión del pleno de la JNJ para servir de veedor. Por dicha razón, según dijo, este funcionario elabora el acta, la refrenda (firma) y custodia.

“De hecho (esta denuncia) impacta en la validez de dicha acta por infringir normas reglamentarias, según el artículo 10.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo General (...) ¿por qué se ha festinado ese trámite?, ¿por eso no se quería mostrar el acta ni exhibir el video?, ¿qué delitos se derivan de esa irregularidad?“, remarcó el abogado penalista.

“NO TIENE NINGUNA TRASCENDENCIA”

Más temprano, Jorge del Castillo, abogado de Benavides, consideró que no tiene ninguna trascendencia la ausencia de la rúbrica de Díaz Revilla en el acta de la sesión en la que se decidió la reposición de su clienta.

En diálogo con RPP, indicó que este es un tema ya superado, debido a que un juzgado y la fiscal de la Nación han reconocido la validez del documento emitido por la JNJ.

En ese sentido, recalcó que, si la ausencia del magistrado Távara no afectó la resolución, la de la secretaria tampoco lo haría.

“El doctor Távara no estuvo presente y eso no cambia las circunstancias, siendo un miembro titular. Menos va a ser importante la ausencia de la secretaria general, no tiene ninguna trascendencia”, dijo el también excongresista.