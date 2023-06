Tras más de tres horas y en un amplio despliegue policial, la presidenta Dina Boluarte se retiró del local del Ministerio Público (Cercado de Lima) sin prestar declaraciones.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, la interrogó por las muertes suscitadas durante las protestas en contra de su Gobierno, realizadas desde diciembre del año pasado.

En la diligencia estuvieron presentes el el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, y un representante de la Procuraduría General del Estado (PGE).

Más temprano, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, adelantó que su patrocinada responderá todas las preguntas de la Fiscalía “que crea conveniente, que guarden relación con los hechos y siempre y cuando estas sean desarrolladas correctamente.

“Puede ser una pregunta capciosa, compleja (que tenga dos preguntas) o una pregunta que lleve implícita una afirmación sugestiva, etc. Lo que yo he dicho es que si hay una pregunta que no tiene nada que ver con los hechos, ¿para qué la respondemos? Pero que la presidenta vaya a utilizar el silencio como un medio de defensa está descartado. Le vamos a responder todas las preguntas al Ministerio Público”, indicó a RPP.

El abogado remarcó que la imputación que pesa contra Boluarte es grave y necesita esclarecerse de una vez para efectos de pasar esta página.

La presidenta dio una orden política

En otro momento, Campos aseguró que la presidenta no tiene competencia ni experiencia militar para ser responsable por las muertes ocurridas durante las protestas que exigían su renuncia.

“La presidenta no tiene competencia en el sentido de jurisdicción, no tiene competencia profesional. Nunca ingresó a una escuela militar, no desarrolló una carrera militar. Entonces, todo lo que supone un despliegue operativo no lo conoce. Ella, como política, para ser jefa suprema de las Fuerzas Armadas solo lo tiene con votos. Entonces, Lo importante es comprender que ella da una orden política. Ella es obedecida, porque quienes implementan la orden son los jefes de los Comandos Conjuntos y las Fuerzas Armadas”, añadió tras recalcar que la Fiscalía debe investigar caso por caso.

El abogado también se opuso a la participación de los representantes de la PGE y de los abogados de las víctimas en la diligencia; sin embargo, al final se permitió que un representante de la Procuraduría estuviera presente en el interrogatorio de Boluarte.

“No corresponde (que participen la Procuraduría y los abogados de las víctimas) (...) nosotros estamos llamados a establecer y responder a quien, según la ley, tengo que responderle, que es al Ministerio Público. No puede ser un espacio más que para una investigación objetiva. Por respeto a las víctimas, no hay que hacer de esto un show”, dijo más temprano.

