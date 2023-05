Nuevamente la presidenta Dina Boluarte se encuentra en el ojo de la tormenta a raíz de sus declaraciones sobre el rol de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las protestas en el país, que ha costado la vida de más de 50 personas.

En una entrevista con el diario El Comercio, la mandataria intentó marcar distancia respecto de la actuación de estas instituciones en las manifestaciones.

“Yo puedo ser la jefa suprema de las FF.AA., pero no tengo comando”, remarcó. Es más, enfatizó que ni ella ni los miembros del Gabinete Ministerial decidieron los protocolos aplicados por militares y policías para controlar las manifestaciones.

Como era de esperarse, estas declaraciones fueron criticadas por diversas bancadas. Tal es el caso de Fuerza Popular, agrupación calificó de “tibia” la postura asumida por Boluarte frente al informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que determinó que hubo graves violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones, sobre todo, en algunas regiones, como Ayacucho y Puno, en donde se habrían producido ejecuciones extrajudiciales.

Al respecto, el abogado de Boluarte, Joseph Campos, indicó que se ha malinterpretado las declaraciones de la presidenta. En entrevista con radio Exitosa, alegó que la jefa de Estado no utilizó las palabras precisas para hacer referencia a las facultades que le otorga “la jefatura política” de las fuerzas del orden.

“Creo que se han malinterpretado (las declaraciones) porque evidentemente cuando hay interés en establecer un problema de orden político no se distingue en lo que se debe distinguir y la presidenta, de repente para sintetizar, utilizó una frase que esconde lo que esencialmente sí existe en los estados constitucionales”, apuntó.

A juicio del abogado, probablemente hay algunos presidentes que no distinguen su rol como jefes supremos de las Fuerzas Armadas, que es una función meramente política.

“Es una jefatura política porque la representación que tiene el presidente es de elección popular: no entró a la escuela militar, no hizo la carrera militar, quizás no sepa ni usar un arma. Entonces, su responsabilidad es estrictamente política”, acotó.

Respecto al uso de la fuerza por parte de la PNP en las protestas, Campos recalcó que se tendrá que determinar caso por caso las responsabilidades individuales de los efectivos que hayan incurrido en esta causal, si así se determinase.

“En estos casos de violencia aparecen un victimario y una víctima. El punto está en que la responsabilidad del victimario puede ser que no exista si es que es legítima defensa, puede ser atenuada o agravada si lo hizo de una manera absolutamente enloquecida”, dijo.

