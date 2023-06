La Fiscalía Anticorrupción realizó una diligencia este jueves 1 de junio en la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para investigar presuntos actos de corrupción en una obra de Piura, que se habrían perpetrado en la gestión de Geiner Alvarado. La denuncia fue hecha por la actual titular del sector, Hania Pérez de Cuéllar.

El sexto despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Centro acudió hasta el sector, específicamente a las oficinas del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU).

Allí, el Ministerio Público viene recabando documentación pública y para información relacionada a las empresas vinculadas con el “Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en Piura”.

El pasado 30 de mayo la ministra Pérez de Cuéllar presentó una denuncia penal luego de detectar que el comité de selección otorgó una buena pro al Consorcio Piura Castilla de manera irregular por un monto de S/ 561 millones.

Ministra brinda detalles

En una conferencia de prensa realizada esta tarde, la titular del Ministerio de Vivienda detalló que actualmente la procuradora pública adscrita a su cartera viene acompañando las diligencias lideradas por el fiscal Juan Carlos Zuñiga.

Además, Hania Pérez de Cuéllar informó que ha dispuesto que el titular del PNSU brinde todas las facilidades al equipo de investigación. “He instruido a la secretaria general que lleve a cabo todas las coordinaciones necesarias para facilitar el acceso a la información sensible que requieran las autoridades”, mencionó.

En ese sentido, aseveró que van a reevaluar los argumentos del pedido de nulidad de la licitación antes mencionada y van a ir de acuerdo a los plazos que estipula la ley.

“Hay parte del equipo del PNSU que está trabajando en ello porque reiteramos nuestro compromiso. Todo proceso de licitación tiene que respetar las normas, se tienen que respetar los principios de transparencia y de imparcialidad para que todos los postores puedan acceder a la información de manera transparente”, manifestó.

Pérez de Cuéllar también indicó que existen indicios de cuántas personas y quiénes podrían estar involucradas en los actos de corrupción que ha denunciado, pero aclaró que prefiere que dicho dato se mantenga en reserva.

En otro momento, al ser consultada sobre una posible prohibición de trabajar con empresas chinas que se encuentran investigadas por delitos de corrupción, la ministra de Vivienda explicó que la única instancia que puede inhabilitar a una empresa de postular a una licitación es el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

“Los procesos de licitación son abiertos. La única instancia que puede inhabilitar que una empresa, sea china o de cualquier nacionalidad, se presente a una licitación es la OSCE. Mientras estas empresas no estén inhabilitada o sancionadas son libres de presentarse a cualquier proceso de licitación. No le corresponde al ministerio decir ‘con esta empresa no trabajo’”, dijo Hania Pérez de Cuéllar.

