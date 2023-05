El Ministerio Público citó para este martes 6 de junio a la presidenta Dina Boluarte a fin de que declare por las muertes registradas durante las protestas en contra de su Gobierno, y que tuvieron un principal impacto en algunas regiones, como Puno, Ayacucho y Apurímac.

La presidenta confirmó su asistencia a la convocatoria. En un escrito enviado a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, Boluarte señaló que acudirá presencialmente al local de la Fiscalía, ubicada en la avenida Abancay (Centro de Lima), para responder todas las interrogantes.

“Por medio del presente, confirmo mi participación en la fecha indicada y le informo que, optando por no utilizar en esta oportunidad la prerrogativa inherente al cargo que ostente por la cual ameritaría que mi declaración sea tomada en Palacio de Gobierno o por escrito, he decidido acudir presencialmente a la Fiscalía de la Nación a fin de brindar mi declaración indagatoria”, señaló en su carta, que también fue suscrita por su abogado, Joseph Campos.

En el documento, la jefa de Estado ratificó su vocación de contribuir con la presente investigación para esclarecer los hechos a fin de que la ciudadanía obtenga paz y justicia. En ese sentido, remarcó que cumplirá con la citación, “a pesar de la inmunidad presidencial consagrada en el artículo 117 de la Constitución”.

Inicialmente, la Fiscalía había citado a Boluarte para este miércoles 31 de mayo; sin embargo, la defensa de la presidenta pidió la reprogramación de la diligencia debido a que se cruzaba con el simulacro de sismo. Finalmente el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, accedió al pedido.

En la víspera, Boluarte aseguró que responderá todas las interrogantes y que no hará uso de su derecho a guardar silencio.

“Yo voy a acudir al Ministerio Público, voy a contestar cada una de las preguntas que la fiscal me hiciera. No voy a acogerme a ese derecho de quedarme en silencio porque creo que la primera persona que quiere saber la verdad de qué pasó con los fallecidos en esas marchas de protestas violentas es Dina Boluarte”, indicó a la prensa.

¡Beneficios ilimitados con tu suscripción a Gestión! Disfruta de hasta 70% de dscto. en más de 300 promociones del Club de Suscriptores, que además podrás usar todas las veces que quieras. Conócelos aquí ¿Aún no eres suscriptor?, adquiere tu plan aquí.