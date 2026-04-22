El Ministerio de Salud (Minsa) informó que este jueves 23 de abril inicia el periodo de inscripción de los profesionales de la salud para el proceso de adjudicación de plazas del Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (Serums) 2026-I.

La postulación está dirigida a los profesionales de las carreras de medicina humana, biología, enfermería, ingeniería sanitaria, farmacia y bioquímica, medicina veterinaria, nutrición, obstetricia, odontología, psicología, tecnología médica y trabajo social.

De acuerdo con la Dirección General de Personal de la Salud (Digep), las inscripciones inician el 23 de abril a las 00:00 horas y culminan el 28 de abril a las 23:59 horas, a nivel nacional. La inscripción se realiza a través del Aplicativo Serums en el siguiente enlace (https://serumsdigital.minsa.gob.pe/login/).

Antes de inscribirse, los postulantes deben descargar y revisar detenidamente el Instructivo, la Oferta de Plazas Remuneradas y Equivalentes y el Cronograma. Estos documentos contienen información clave sobre cómo y cuándo registrarse e inscribirse, los requisitos y etapas del proceso, los detalles de ubicación y bonificaciones que ofrecen cada una de las plazas Serums remuneradas y equivalentes y las fechas de adjudicación de plazas. Los documentos los encuentran en este enlace.

Postulantes con discapacidad o licenciados de las FF.AA

Recalcar que, para este proceso, aquellos postulantes con discapacidad y los licenciados de la Fuerzas Armadas, solo podrán inscribirse, como tales, el 23 de abril del presente. Para ello, las personas con discapacidad deberán adjuntar su certificado de discapacidad y/o carné de Conadis; y en el caso de los licenciados de las FF.AA. deberán presentar su constancia que lo acredite como tal, informó la Agencia Andina.

Es responsabilidad del postulante registrar correctamente sus datos en el aplicativo Serums.

Los requisitos para postular al proceso Serums 2026-I son: ser profesional de la salud titulado (registrado en Sunedu) y colegiado en el Colegio Profesional correspondiente.

El inicio de la prestación del Serums 2026-I para la modalidad remunerada es el 6 de mayo de 2026, mientras que de la modalidad equivalente es el 26 del mismo mes.

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Plazas por regiones

En relación a la oferta de plazas, para este proceso se ofertan 7,489 plazas remuneradas y 12,604 plazas equivalentes. Las 7,489 plazas remuneradas están distribuidas en todo el país de la siguiente manera:

- Cajamarca: 484

- Piura: 468

- Ayacucho: 450

- Apurímac: 423

- Huancavelica: 416

- Junín: 395

- La Libertad: 387

- Áncash: 381

- Huánuco: 372

- Cusco: 352

- Loreto: 278

- San Martín: 273

- Arequipa: 252

- Pasco: 248

- Ica: 229

- Amazonas: 220

- Ucayali: 194

- Lambayeque: 175

- Tumbes: 162

- Madre de Dios: 149

- Lima Región: 143

- Tacna: 126

- Moquegua: 121

- Callao: 49

- Lima Sur: 45

- Lima Norte: 42

- Lima Este: 35

- Lima Centro: 13

Para este proceso se ofertan 7,489 plazas remuneradas y 12,604 plazas equivalentes. Foto: Minsa.

El Minsa recuerda que el marco normativo establece que el Serums es un requisito indispensable para laborar en establecimientos de salud del sector público y representa una oportunidad para contribuir en la mejora del estado de la salud de las poblaciones más remotas y pobres del país.