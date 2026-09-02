Ignacio Buse consiguió una importante victoria en su debut en el US Open. El tenista peruano derrotó por 3-2 al estadounidense Marcos Giron y aseguró su clasificación a la segunda ronda del torneo, luego de un encuentro que estuvo marcado por las condiciones climáticas y una nueva suspensión por lluvia.

El peruano venció al estadounidense por 3-6, 6-3, 6-3, 7(8)-6(7) y 6-1.

El partido había sido postergado durante casi un día debido al mal tiempo. Cuando finalmente pudo reanudarse, Buse y Giron volvieron a protagonizar un duelo interrumpido por las precipitaciones, lo que obligó a detener nuevamente las acciones cuando el marcador favorecía al peruano.

Buse, además, afrontó el encuentro con algunas molestias físicas. Durante el segundo set tuvo que recibir asistencia médica en la cancha, aunque pudo continuar con el partido y terminar imponiéndose ante el estadounidense.

Así fue la victoria de Ignacio Buse

El peruano comenzó el encuentro en desventaja. Giron se quedó con el primer set por 6-3 y tomó la iniciativa en el partido.

Buse reaccionó en el segundo parcial y devolvió el golpe con un 6-3, con lo que igualó el marcador y recuperó terreno en el encuentro.

Ignacio Buse

En el tercer set, el tenista nacional logró ponerse 4-3 arriba. Sin embargo, cuando buscaba consolidar su ventaja, la lluvia volvió a interrumpir el partido y obligó a suspender las acciones.

Tras la reanudación, Buse consiguió mantener el control del parcial y terminó llevándose el tercer set. Con ventaja de 2-1 en el marcador global, el peruano afrontó el cuarto set con la posibilidad de cerrar su clasificación.

Sin embargo, Giron remontó con el apoyo de su localía y se llevó el cuarto parcial en un ajustado tie break.

Finalmente, Buse confirmó su victoria al imponerse por 6-1 en el quinto set y selló su pase a la segunda ronda del US Open.

¿Quién será el rival de Ignacio Buse?

El siguiente desafío para el peruano será el francés Benjamin Bonzi, quien derrotó por 3-1 al eslovaco Alex Molcan y avanzó también a la segunda ronda del torneo.

Buse y Bonzi se conocen bien. Ambos se enfrentaron recientemente en las semifinales del ATP 250 de Winston-Salem, torneo que terminó conquistando el tenista peruano.

De esta manera, el encuentro por la segunda ronda del US Open supondrá un nuevo enfrentamiento entre ambos en menos de una semana.

¿Cuándo jugará Buse contra Bonzi?

El partido entre Ignacio Buse y Benjamin Bonzi por la segunda ronda del US Open está programado para este jueves 3 de septiembre de 2026, desde las 10:00 a.m.

El encuentro aparece previsto tentativamente en los primeros turnos de la jornada. No obstante, el horario definitivo y la cancha donde se disputará dependerán de cómo avance la programación y de la conclusión de los partidos que quedaron suspendidos durante la jornada.