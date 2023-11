Rony Soto, presidente del Cámara Regional de Turismo e Industria de Moquegua (Caretur - Moquegua), comentó a Gestión que hace falta una “cultura de turismo” en la región. Sostuvo que esta situación se ve reflejada a la fecha porque existe un presupuesto limitado de parte del Gobierno Regional y municipios para ejecutar acciones para promover este rubro.

“Hace falta presupuesto, proyectos, promociones e inversión. Es muy limitado por la falta de cultura turística. Los gobiernos y municipios aún no entienden al 100% los beneficios del desarrollo turístico de la región”, lamentó.

Soto señaló que pese a la instalación de una oficina de Promperú desde el año pasado en Moquegua, aún no se visibiliza el incremento de visitantes sobre todo extranjeros ya que, a la fecha, la llega de este grupo es una minoría.

“Nos apoyan con algunas actividades o campañas que tenemos, pero no es muy fuerte con su difusión. Apoya poco en comparación a ciudades que ya están desarrolladas turísticamente como Arequipa y Cusco. Debería concentrarse en otras ciudades que tienen un potencial turístico como Moquegua”, agregó.

Más visitantes nacionales y reducida cifra de turistas extranjeros

El Caretur - Moquegua y Angello Gonzales, asesor turístico de la agencia de viajes Pangea Perú, aclararon a Gestión que la región recibe mayor número de turistas nacionales que internacionales . Los visitantes provienen de Tacna, Arequipa, Lima y Chile.

“ En temporada de Navidad y Año Nuevo serán 90% nacionales y 10% extranjeros. En verano serán un 75% nacionales y extranjeros un 25% ”, dijo Rony Soto.

“En el 2019 a comparación a este año, ha bajado el flujo. Podríamos decir que ahora nos estamos levantando, pero no llegamos a los niveles antes de la pandemia. Estamos a un 30% menos del flujo que teníamos en el 2019. Antes de la llegaban aproximadamente unos 5,700, y ahora en lo que va el 2023 tenemos 4,500 aproximadamente y más son nacionales que es un 80% y el restante extranjeros que son netamente de Chile dependiendo de la temporada ”, añadió.

Por su parte, Angello Gonzales comentó que Moquegua no es un destino muy visitado porque no es comercial. Explicó que como agencia turística no realizan contratos con hoteles debido a la baja demanda turística.

¿Cuáles son las estrategias para aumentar flujo de turistas?

Ser un destino de parada de ruta compartida con otras regiones del sur

Rony Soto, presidente del Caretur - Moquegua sostuvo que al igual que su par del Caretur - Arequipa, Walter Bustamante, se viene trabajando en la promoción de una ruta compartida con otras regiones del sur. De esta manera, explicó la región sería receptor de turistas nacionales y extranjeros, que en su mayoría apuestan por departamentos con elevada promoción turística como Cusco y Arequipa.

Campaña de difusión de destinos turístico por medios

El gremio turístico informó que se debe apostar por campañas pagadas tanto en redes sociales como en medios de comunicación como radio, diarios y revistas de la región de Moquegua y en otros departamentos como Arequipa y Lima.

“Moquegua tiene muchos atractivos importantes, el problema es que no se ha sabido promocionar o difundir dentro de la región y a nivel nacional. No tenemos cómo vender los destinos. El plan de este año es hacer una difusión no local sino nacional, y colaterales con las regiones cercanas. La idea es fortalecer toda la macro región sur con rutas compartidas, y tratar que el turista que puede visitar la mayoría de regiones del sur”, dijo Rony Soto.

Construcción de vías

El Caretur - Moquegua informó que realizan evaluaciones de infraestructura y proyectos para mejorar el desarrollo turístico de la región a fin de darlos a conocer al Gobierno Regional y gobiernos locales. “Hay caminos que hacen falta mejorar, miradores, cataratas, entre otros. Hace falta el tema de accesibilidad, servicios básicos como baños y cambiadores. Tenemos bastantes restos arqueológicos, catacumbas, pero todos estos se encuentran inutilizables por la falta de caminos o vías ”.

Señaló que algunos de estos destinos como las cataratas de Mollesaja, cataratas de Torata, Catacumbas de Santa Fortunata y mirador Los Ángeles, son lugares con poca accesibilidad .

Puerto Inglés es uno de las playas más visitadas por turistas en Ilo, Moquegua. (Foto: Facebook Ilo Aventura)

‘Playazos’, reservas, campiña del sur y arqueología

Angello Gonzales, asesor turístico de la agencia de viajes Pangea Perú, mencionó a Gestión que el mejor momento para viajar y visitar Moquegua es todo el año, pero entre octubre y diciembre, es la temporada en que el clima presenta mejoras y se dan diversas festividades en la zona .

A su turno, el presidente del Caretur - Moquegua, comentó que entre los meses de enero, febrero y marzo se realizan los llamados ‘playazos’ que son eventos con conciertos y actividades deportivas en diversos balnearios de Ilo. Los visitantes, son en su mayoría, de la provincia Mariscal Nieto de la región y también de Arequipa y Tacna.

Ambos coincidieron que los siguientes lugares son ofrecidos y visitados en las temporadas tanto de fin de año y el verano:

Playas del puerto de Ilo: un lugar potencial para que pueda recibir turismo receptivo. La playa Pozo de Lisas es donde se reporta mayor movimiento de personas y mucha gente acampa. También está el balneario Puerto Inglés . Si quieres algo más privado están las playas Platanales o Waikiki , que se encuentran a 25 minutos de la ciudad de Moquegua .

un lugar potencial para que pueda recibir turismo receptivo. La es donde se reporta mayor movimiento de personas y mucha gente acampa. También está el . Si quieres algo más privado están las , que se encuentran a 25 minutos de la ciudad de . Punta de Coles: una de las 11 puntas guaneras de la Reserva Nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras (RNSIIPG) . La persona se conecta con la naturaleza y apreciar las aves migratorias y los lobos marinos.

una de las 11 puntas guaneras de la . La persona se conecta con la naturaleza y apreciar las aves migratorias y los lobos marinos. Glorieta José Galvez: es un mirador levantado sobre un peñasco del litoral, al que se accede a través de un puente de madera. Es un lugar con unos atardeceres mágicos.

es un mirador levantado sobre un peñasco del litoral, al que se accede a través de un puente de madera. Es un lugar con unos atardeceres mágicos. Mirador Turístico de Torata .

. Catedral Santa Catalina, iglesia de San Agustín e iglesia de Santo Domingo.

Museo Contisuyo: en su interior hay piezas arqueológicas de gran valor y maquetas recreativas que evocan las culturas prehispánicas que habitaron la ciudad y la región.

en su interior hay piezas arqueológicas de gran valor y maquetas recreativas que evocan las culturas prehispánicas que habitaron la ciudad y la región. Cristo Blanco: escultura pintada de blanco ubicado en la cima de un mirador turístico para apreciar la ciudad de Moquegua de manera panorámica.

escultura pintada de blanco ubicado en la cima de un mirador turístico para apreciar la ciudad de de manera panorámica. Geoglifos de Chen Chen: ubicados a 1.5 kilómetros al sureste de la ciudad de Moquegua , detrás del cerro Chen Chen. Su origen se remonta a la llegada de la civilización Tiahuanaco. Se exhiben siluetas de camélidos. Para observar mejor las imágenes dibujadas en la tierra se construyó un mirador. Se recomienda visitar este atractivo turístico muy temprano o al atardecer para apreciar mejor las imágenes.

ubicados a 1.5 kilómetros al sureste de la ciudad de , detrás del cerro Chen Chen. Su origen se remonta a la llegada de la civilización Tiahuanaco. Se exhiben siluetas de camélidos. Para observar mejor las imágenes dibujadas en la tierra se construyó un mirador. Se recomienda visitar este atractivo turístico muy temprano o al atardecer para apreciar mejor las imágenes. Ruta del Pisco - Campiña del sur: Conocida como la “Capital de los dulces y piscos”, en Moquegua encontramos circuitos turísticos que resaltan la producción de pisco y vino . Por ejemplo, en la Casa de la Cultura Moqueguana se encuentra una histórica tinaja roja de 1540. Entre las principales bodegas figuran: El Mocho, Rayito de Sol, Atencio Tapia y Biondi, algunas se remontan a la época colonial, y son muestra de cómo se mantiene la producción tradicional del pisco.

Glorieta José Galvez en Ilo es uno de los lugares turísticos. (Foto: Flickr)

Aguas termales, nevado y otros destinos que harían crecer el turismo

Cerro Baúl: emblemático atractivo ubicado en el distrito de Torata y se trata de una gran meseta en cuyo interior, a 2,600 metros sobre el nivel del mar, se encuentran restos de una ciudadela amurallada de origen Wari , mientras que en sus faldas hay vestigios de la civilización Tiahuanaco.

emblemático atractivo ubicado en el distrito de Torata y se trata de una gran meseta en cuyo interior, a 2,600 metros sobre el nivel del mar, se encuentran restos de una ciudadela amurallada de , mientras que en sus faldas hay vestigios de la civilización Tiahuanaco. Catarata Mollesaja: caída de agua cerca del Cerro Baúl se encuentra un paraíso natural para los amantes de la naturaleza y del turismo de aventura. La ruta es rocosa para llegar a este paradisiaco lugar.

caída de agua cerca del Cerro Baúl se encuentra un paraíso natural para los amantes de la naturaleza y del turismo de aventura. La ruta es rocosa para llegar a este paradisiaco lugar. Samegua: distrito localizado a 5 kilómetros de la ciudad de Moquegua y conocido como la “Tierra de las paltas más sabrosas del Perú” . En ese lugar se celebra la festividad de la Virgen de la Inmaculada Concepción el 8 de diciembre.

distrito localizado a 5 kilómetros de la ciudad de y conocido como la . En ese lugar se celebra la festividad de la el 8 de diciembre. Aguas termales: ubicada en la zona de los volcanes existen los géiseres del río Putina que son aguas minerales. Hay fango mineralizado con azufre que es bueno para la piel. También están las aguas termales de Cuchumbaya , que se caracterizan por ser sulfuradas, motivo por el cual son recomendadas para combatir enfermedades de la piel como psoriasis, entre otras; así como también para el tratamiento de problemas óseos y hasta gastrointestinales.

ubicada en la zona de los volcanes existen los que son aguas minerales. Hay fango mineralizado con azufre que es bueno para la piel. También están las , que se caracterizan por ser sulfuradas, motivo por el cual son recomendadas para combatir enfermedades de la piel como psoriasis, entre otras; así como también para el tratamiento de problemas óseos y hasta gastrointestinales. Nevado de Ticsani: la temporada es en octubre, pero es un destino que atrae a turistas del extranjero.

la temporada es en octubre, pero es un destino que atrae a turistas del extranjero. Tour a Chojata: es uno de los cañones más grandes del Perú. Es un circuito donde se visitan cuevas, pinturas rupestres, un espacio llamado el vuelo del cóndor, aguas termales y miradores. De Moquegua hasta este destino lleva cuatro horas de viaje, y la vía no es asfaltada por lo que desgasta a turistas. Ese tour se hace en dos días y tiene costo de S/ 250 con hospedaje y comida.

Potajes emblemáticos

En cuanto gastronomía de Moquegua figuran la patasca moqueguana, la cacharrada, el chicharrón de chancho, el moqueguano de camarones, el cuy frito, el picante de cuy, el arroz con pato , entre otros. También destaca por su pastelería y sus más de 400 postres, entre los que destacan el alfajor de penco, guargüeros moqueguanos, los alfajorcillos, los voladores, los suspiros, la torta de maíz, las roscas, el manjar blanco, la hojaldrilla y los turrones, entre otros.

Visitas a atractivos es variable y llegada de turistas a hospedajes va creciendo

El Reporte Regional de Turismo de Moquegua del Mincetur (enero - agosto 2023) revela que la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras-Punta Coles recibió 53 visitas, luego de 8 meses consecutivos sin registros.

Al cierre del año 2022, este atractivo turístico, recibió 1,561 visitantes, que representaron el 80,5% de las visitas registradas en el año 2019, antes de pandemia.

Visitas a la Reserva Nacional de Islas, Islotes y Puntas Guaneras - Punta Coles en Moquegua de enero -agosto 2023.





Mientras que en el periodo enero-mayo del 2023, el Museo Contisuyo recibió 3,178 visitas, lo que significó un incremento de 36.9% respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2022, sin embargo, esta cifra estuvo 43.6% por debajo de los niveles alcanzados entre enero y mayo del 2019, previo a la pandemia.

El 98% de las personas que visitaron este lugar fueron residentes nacionales.

Visitas al Museo Contisuyo en el periodo enero-mayo del 2023.

Respecto a la oferta promedio de establecimientos de hospedaje en Moquegua , al cierre del primer semestre del 2023, fue de 294, lo que significó una ligera reducción de 0.3% con respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2022, además este promedio superó en 15% lo registrado en el periodo enero-junio del 2019 (255 establecimientos).

Oferta promedio de establecimientos de hospedaje en Moquegua durante el primer semestre del 2023.

Mientras, los arribos a establecimientos de hospedaje de Moquegua en el periodo de enero - junio 2023 se totalizaron en 114,157, lo que significó un incremento de 11.2% respecto a lo reportado en similar periodo del 2022. Asimismo esta cifra representó el 86.7% de los arribos alcanzados en el primer semestre del 2019, antes de pandemia.

Del total de arribos a los establecimientos de hospedaje, el 97.1% fueron nacionales y el 2.9% extranjeros.

Arribos totales a establecimientos de hospedaje en Moquegua entre enero a junio 2023.

En tanto, en el primer semestre del 2023, los arribos nacionales a establecimientos de hospedaje totalizaron en 110,866, lo que reflejó un incremento de 9.7% respecto a lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Esta cantidad también representó el 90.2% de los valores alcanzados durante el periodo prepandemia enero-junio del 2019.

Los visitantes provenían principalmente de Arequipa (29.1%), seguido de las provincias de Lima (22.1%), Moquegua (22%), Tacna (10.7%), Puno (6.5%), entre otros.

En el periodo enero-junio del 2023, se registró un total de 3,291 arribos extranjeros a establecimientos de hospedaje , lo que significó un incremento de poco más del doble, respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2022 (1,575 arribos), sin embargo, esta cantidad estuvo 62% por debajo de los niveles prepandemia enero-junio del 2019.

Del total de visitantes extranjeros el 48.7% son residentes de Chile, seguido de Bolivia (8,ñ.2%), Brasil (4.9%), Colombia (3.5%), entre otros.

Datos:

Moquegua es la única ciudad peruana con mayor número de distinciones y denominaciones otorgadas a lo largo de su historia: “ Hidalga ciudad ”, “ Noble ciudad ”, “Tres veces benemérita a la patria”, “Valiente, esforzada y leal ciudad”, “Capital del cobre peruano”, “Perla de los ángeles”, “ Perla del sur ”, “ Tierra del sol, la vid y la amistad ”, “Ciudad colonial y virreinal”, “Ciudad del eterno sol y de la eterna primavera”, “Capital de los dulces y del pisco del Perú.

es la otorgadas a lo largo de su historia: “ ”, “ ”, “Tres veces benemérita a la patria”, “Valiente, esforzada y leal ciudad”, “Capital del cobre peruano”, “Perla de los ángeles”, “ ”, “ ”, “Ciudad colonial y virreinal”, “Ciudad del eterno sol y de la eterna primavera”, “Capital de los dulces y del pisco del Perú. La bodega Biondi de Moquegua ha ganado seis medallas de oro en un concurso de Italia este año en la categoría de bebidas espirituosas. El producto es de exportación así como las aceitunas y paltas.

