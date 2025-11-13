La Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó que 835 postulantes participarán el 16 de noviembre en la etapa de estudio de caso, quienes aspiran a ocupar una plaza como jueces superiores o especializados, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Los postulantes, quienes integran el grupo 2 de la convocatoria 004-2025-SN-JNJ, buscan acceder a plazas de juez superior, especializado o mixto en diversos distritos judiciales del país como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Puno, Tacna, entre otros.

El ingreso al local se encuentra previsto entre las 09:00 y 10:00 horas por la Puerta Pre, ubicada en la intersección de la avenida Óscar Benavides y la avenida Germán Amézaga. La jornada contará con la presencia de un fiscal de prevención del delito.

En tanto, la evaluación se realizará de 11:00 a 13:30 horas, según lo anunciado en el Boletín Oficial de la Magistratura. Cabe resaltar que los postulantes deben llevar únicamente su DNI.

Ante ello, se recomendó llegar puntualmente a la evaluación debido a la falta de tolerancia por impuntualidad o inasistencia, no admitiéndose justificaciones conforme al reglamento de concursos para jueces y fiscales.

Está prohibido portar objetos como billeteras, celulares, libros, papeles, relojes y otros. Además, no habrá custodia para pertenencias personales.

Cabe precisar que, si un postulante es sorprendido con algún objeto prohibido, el asistente de aula podrá anular la evaluación.