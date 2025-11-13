Más de 800 aspirantes a jueces superiores y especializados rendirán evaluación. Foto: ANDINA/Difusión
Más de 800 aspirantes a jueces superiores y especializados rendirán evaluación. Foto: ANDINA/Difusión
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, quienes aspiran a ocupar una plaza como jueces superiores o especializados, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)

Los postulantes, quienes integran el grupo 2 de la convocatoria 004-2025-SN-JNJ, buscan acceder a plazas de juez superior, especializado o mixto en diversos distritos judiciales del país como Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Puno, Tacna, entre otros.

El ingreso al local se encuentra previsto entre las 09:00 y 10:00 horas por la Puerta Pre, ubicada en la intersección de la avenida Óscar Benavides y la avenida Germán Amézaga. La jornada contará con la presencia de un fiscal de prevención del delito.

LEA TAMBIÉN: Avanza País busca eliminar el mecanismo de ratificación de jueces y fiscales cada 7 años

En tanto, la evaluación se realizará de 11:00 a 13:30 horas, según lo anunciado en el Boletín Oficial de la Magistratura. Cabe resaltar que los postulantes deben llevar únicamente su DNI.

Ante ello, se recomendó llegar puntualmente a la evaluación debido a la falta de tolerancia por impuntualidad o inasistencia, no admitiéndose justificaciones conforme al reglamento de concursos para jueces y fiscales.

LEA TAMBIÉN: JNJ investigará a Delia Espinoza por retraso en la reincorporación de fiscal

Está prohibido portar objetos como billeteras, celulares, libros, papeles, relojes y otros. Además, no habrá custodia para pertenencias personales.

Cabe precisar que, si un postulante es sorprendido con algún objeto prohibido, el asistente de aula podrá anular la evaluación.

La JNJ informó que los postulantes buscan acceder a plazas de juez superior, especializado o mixto en diversos distritos judiciales del país. Foto: Andina
La JNJ informó que los postulantes buscan acceder a plazas de juez superior, especializado o mixto en diversos distritos judiciales del país. Foto: Andina

TE PUEDE INTERESAR

MEF: Ley de ZEEP atraerá capital sin comprometer la estabilidad fiscal
Migraciones instalará módulos de autoservicio para tramitar pasaportes, ¿cuándo?
Fiscalía: anulación de pruebas en Brasil contra Nadine Heredia no tendrá efecto en su sentencia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.