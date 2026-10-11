En Piura y Tumbes se presentaron en los últimos días lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. (Foto: Norte Sostenible/Facebook)
En Piura y Tumbes se presentaron en los últimos días lluvias asociadas al Fenómeno El Niño. (Foto: Norte Sostenible/Facebook)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El INDECI informó sobre las medidas de preparación ante la ocurrencia de llovizna moderada y fuerte en la costa del país.

Dichas precipitaciones se darían del lunes 12 al 14 de octubre, específicamente en las regiones de

Se prevén acumulados de llovizna de entre 0.5 y 1 mm/día en la costa norte y entre 0.5 y 2 mm/día en Lima.

Mientras que en la costa sur, los acumulados alcanzarían entre 1.5 y 2.5 mm/día en Arequipa, mientras que en Moquegua y Tacna se estiman valores de entre 0.5 y 3 mm/día.

Dichas precipitaciones estarán acompañadas del incremento de la velocidad del viento.

El INDECI precisó que , principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

Defensa Civil pidió a las autoridades revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de haber emergencias.

Además, recomendaron a los ciudadanos reforzar el techo de sus viviendas, desconectar y tomar distancia de artefactos eléctricos; y de conducir, hacerlo con precaución, ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.

TE PUEDE INTERESAR

Piura y Tumbes: lluvias aumentarían en los próximos días, ¿qué zonas serán afectadas?
Seguros paramétricos ante lluvias, vientos o terremoto: ¿cómo se aplica la cobertura?
Senamhi estima que en los próximos días inicien las lluvias en costa norte asociadas a El Niño
Máncora y Punta Sal ante El Niño: ¿Por qué podrían caer las reservas antes de las lluvias?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.