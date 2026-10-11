El INDECI informó sobre las medidas de preparación ante la ocurrencia de llovizna moderada y fuerte en la costa del país.

Dichas precipitaciones se darían del lunes 12 al 14 de octubre, específicamente en las regiones de Áncash, Arequipa, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tacna, junto al Callao.

Se prevén acumulados de llovizna de entre 0.5 y 1 mm/día en la costa norte y entre 0.5 y 2 mm/día en Lima.

Mientras que en la costa sur, los acumulados alcanzarían entre 1.5 y 2.5 mm/día en Arequipa, mientras que en Moquegua y Tacna se estiman valores de entre 0.5 y 3 mm/día.

Dichas precipitaciones estarán acompañadas del incremento de la velocidad del viento.

El INDECI precisó que se espera la presencia de cobertura nubosa con presencia de niebla y neblina en sectores cercanos al litoral, principalmente durante las noches, madrugadas y primeras horas de la mañana.

Defensa Civil pidió a las autoridades revisar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, para dirigir a la población hacia una zona segura, así como la disponibilidad de los centros de salud, compañías de bomberos y comisarías en la jurisdicción en caso de haber emergencias.

Además, recomendaron a los ciudadanos reforzar el techo de sus viviendas, desconectar y tomar distancia de artefactos eléctricos; y de conducir, hacerlo con precaución, ya que la lluvia disminuye la visibilidad y aumenta el tiempo necesario de frenado.