La Línea 1 del Metro de Lima registra este martes demoras y limitaciones en su servicio debido a inconvenientes técnicos que obligaron a suspender la operación en un tramo de la vía férrea, según reportaron usuarios.

A través de un comunicado, la concesionaria precisó que la interrupción del servicio se presenta entre las estaciones La Cultura y Caja de Agua, situación que viene afectando el desplazamiento de pasajeros en ese sector de la capital.

Detalló que, mientras se ejecutan las labores correctivas, los trenes operan de manera parcial en los siguientes tramos: desde Villa El Salvador hasta La Cultura, y desde Caja de Agua hasta Bayóvar. En tanto, las estaciones ubicadas entre La Cultura y Caja de Agua permanecen sin atención al público .

LEA TAMBIÉN: MTC tiene previsto aumentar tarifas en la Línea 1 del Metro de Lima

Ante este escenario, los usuarios que requieran movilizarse por el tramo afectado deberán recurrir a otras opciones de transporte.

La empresa concesionaria indicó que su personal técnico ya se encuentra trabajando para restablecer la operación completa, aunque aún no se ha informado un horario estimado para la normalización del servicio.

Comunicado de la concesionaria.

Recomendaciones a los usuarios

La concesionaria exhortó a los pasajeros a: