Iván Paredes Yataco difundió en Instagram la carta en la que comunica su renuncia irrevocable a la presidencia del INPE. Foto: Andina.
El , anunció este martes su renuncia irrevocable al cargo, decisión que hizo pública a través de una historia en su cuenta de Instagram.

En la publicación, el aún compartió una fotografía de la carta enviada al presidente de la República, José Jerí, con fecha 20 de enero de 2026. En el documento, Paredes comunica su decisión de dejar el puesto que venía desempeñando, señalando que lo hace con carácter definitivo.

En la misiva, el funcionario agradece la confianza depositada en su persona y asegura haber ejercido el cargo con responsabilidad, compromiso institucional y respeto al marco constitucional y legal vigente. Asimismo, expresa su disposición a colaborar en un proceso de transferencia ordenado y transparente, con el objetivo de no afectar la continuidad del servicio penitenciario ni los objetivos en curso de la institución.

La publicación fue acompañada por un breve mensaje en el que Paredes confirma su dimisión y expresa palabras de agradecimiento al mandatario. “Mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del INPE. Muchas gracias, presidente Jeri”, escribió.

Cuestionamientos recientes

La salida de Iván Paredes Yataco se produce en un contexto marcado por una serie de cuestionamientos a su gestión. Un reportaje periodístico reveló que, durante su administración al frente del INPE, .

Según el informe difundido por el programa Cuarto Poder, estas personas sostuvieron reuniones previas con Paredes Yataco en su despacho antes de que se emitieran sus respectivas órdenes de servicio. El dominical también advirtió que la mayoría no cumplía inicialmente con los requisitos establecidos por la normativa, como la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), trámite que algunos regularizaron días después de haber sido contratados.

A ello se suma que el es investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Lima por un . De acuerdo con una denuncia fiscal, Paredes Yataco habría participado, entre 2019 y 2020, en una supuesta negociación para gestionar la liberación del expolicía Marcos Quispe Riveros, condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado. Por este hecho, se le atribuye haber solicitado un pago de 80 mil soles, aunque la operación finalmente no se habría concretado.

