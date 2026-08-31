La Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) comenzará este lunes 31 de agosto los trabajos para construir el nuevo puente La Capitana, en Huachipa, distrito de Lurigancho-Chosica. El inicio de la obra implicará modificaciones temporales en el tránsito vehicular de la zona para permitir el desarrollo de las labores.

El proyecto contempla una inversión superior a S/ 25.7 millones y tendrá un periodo de ejecución de 180 días calendario. La infraestructura reemplazará al puente Bailey colocado en la avenida La Capitana en 2017 y permitirá mejorar el tránsito sobre la quebrada Huaycoloro.

Conozca las rutas alternas

EMAPE estableció tres recorridos para los vehículos que transiten por la zona. Las alternativas conectarán distintos puntos de Lima, la Carretera Central y Cajamarquilla mediante vías de Huachipa.

Ruta 1, desde la Carretera Central o Chaclacayo hacia Cajamarquilla: los vehículos deberán circular por la avenida La Capitana, doblar a la izquierda en la calle S/N y continuar por las avenidas Las Torres, Quinta y Los Laureles. Luego deberán tomar la avenida 1 hasta volver a la avenida La Capitana.

los vehículos deberán circular por la avenida La Capitana, doblar a la izquierda en la calle S/N y continuar por las avenidas Las Torres, Quinta y Los Laureles. Luego deberán tomar la avenida 1 hasta volver a la avenida La Capitana. Ruta 2, desde Lima hacia Cajamarquilla: los conductores deberán ingresar a la autopista Ramiro Prialé y continuar por la avenida Los Laureles. Después deberán tomar la avenida 1 hasta llegar a la avenida La Capitana.

los conductores deberán ingresar a la autopista Ramiro Prialé y continuar por la avenida Los Laureles. Después deberán tomar la avenida 1 hasta llegar a la avenida La Capitana. Ruta 3, desde Cajamarquilla hacia Lima: los vehículos deberán desplazarse por la avenida La Capitana y continuar por la avenida 1 y Los Laureles. Finalmente, deberán incorporarse a la autopista Ramiro Prialé con dirección hacia Lima.

Puente La Capitana. Foto: Emape

EMAPE pidió a los conductores organizar sus recorridos antes de salir y considerar el tiempo adicional que puedan generar las modificaciones. También recomendó respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal encargado de regular el tránsito.

¡Muy pronto, el Puente La Capitana comenzará a tomar forma sobre la quebrada Huaycoloro!



Una nueva infraestructura que contribuirá a mejorar la movilidad y la conexión en esta zona de Huachipa.



▶️ Conoce en este video qué tendrá y cómo está diseñada.#EMAPE #Huachipa pic.twitter.com/yitmpLuMkd — EMAPE - MuniLima (@EmapeMML) August 28, 2026

¿Cómo será el nuevo puente?

La nueva estructura tendrá 50 metros de longitud y 15,90 metros de ancho. Contará con dos carriles de 3,60 metros cada uno y veredas laterales de 1,80 metros destinadas al desplazamiento peatonal.

El puente será construido con una solución de arco metálico y una losa de tablero de concreto armado. Su cimentación será profunda y estará conformada por pilotes de 1,20 metros de diámetro y 18 metros de longitud.

¿Qué trabajos contempla el proyecto?

Las labores comenzarán con el desmontaje de las estructuras que actualmente ocupan el lugar. Posteriormente se ejecutarán la cimentación, los cabezales, los parapetos y la fabricación y montaje de la estructura metálica.

En una siguiente etapa se colocarán la losa del tablero y las veredas, además de realizarse la conformación de los accesos. Antes de habilitar la infraestructura para el tránsito se efectuará una prueba de carga para verificar su funcionamiento.

La intervención también abarcará aproximadamente 510 metros de vías vinculadas con los accesos al puente. Los trabajos comprenderán tramos de las avenidas La Capitana, 1 y Santa Rosa.

Con el proyecto, la Municipalidad de Lima busca mejorar las condiciones de circulación vehicular y peatonal en Huachipa y los sectores cercanos. La intervención también apunta a fortalecer la conexión vial y la seguridad en esta zona de Lurigancho-Chosica.