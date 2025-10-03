El Pleno del Congreso aprobó incorporar el delito de fraude o manipulación de resultados en competencias deportivas oficiales, en el marco de ganancias que se puedan generar en el mercado de apuestas.

El dictamen dictamen, recaído en los proyectos de ley 6487, 9543 y otros, indica que se aplicará penas que van desde los tres a 8 años a los involucrados en el acto ilícito.

“La persona que, directa o indirectamente, prometa, ofrezca o dé una ventaja indebida a otra, para sí, para un tercero o para una entidad, con el propósito de alterar indebidamente el resultado deportivo o el curso de una competición deportiva oficial será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años”,señala la norma.

La misma pena se aplicará al que solicite o acepte la ventaja, promesa u oferta indebida. Se entiende por competencia deportiva oficial aquella organizada por federaciones deportivas reconocidas por el Instituto Peruano del Deporte.

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación si la conducta sea cometida por un deportista, personal administrativo o deportivo, entrenador, árbitro, agente o representante de deportistas, personal médico. Asimismo si se trata de un dirigente de un club deportivo, liga o federación deportiva u otra persona que tenga participación o influencia directa o indirecta en la actividad, evento o competición. Así como los actos que estén destinados a apuestas deportivas o intervengan sus operadores.

Incorporan el delito de fraude o manipulación de resultados en competencias deportivas oficiales. (Foto: Pixabay)

Amenaza directa a la integridad del deporte profesional

El congresista Flavio Cruz Mamani (Perú Libre), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sustentó la propuesta, señalando que la manipulación de resultados deportivos representa una amenaza directa a la integridad del deporte profesional, su función social y educativa, y al sistema de valores que lo sustenta.

“En Perú, no existe a la fecha un tipo penal específico que sancione este tipo de conductas, lo que deja un vacío normativo que limita la actuación del Ministerio Público y el sistema judicial ante casos concretos”, expresó.

Una de las autoras del proyecto, congresista Diana González Delgado (Avanza País) señaló que su propuesta tiene por objeto incorporar al Código Penal una disposición específica que sancione la manipulación de resultados en competiciones deportivas oficiales en resguardo de los resultados de la ciudadanía.

El dictamen en debate obtuvo, en primera votación, el resultado fue por unanimidad (104 votos a favor). También, fue exonerado de segunda votación, el resultado fue por unanimidad (99 votos a favor).