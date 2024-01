¿Cuáles son las aristas a favor y en contra? Gestión conversó con Kevin Fernández, ingeniero de proyectos en BEEOK Perú, para conocer la norma a más detalle.

El aspecto positivo del Decreto Supremo del Minam

Según Kevin Fernández, la fabricación de vehículos, actualmente, tiene una normativa internacional estandarizada para todas las empresas que los fabrican en todo el mundo, por lo que deben cumplirse parámetros que se actualizan con el pasar de los años.

Ahora, con el DS 029-2021-MINAM, las empresas no deben importar vehículos para la venta que sean fabricados con las normas anteriores, sino con las innovaciones que se exigen para no llegar a altos niveles de contaminación con óxidos de nitrógeno, el dióxido de carbono, el dióxido de azufre.

“Si antes se botaban 10 partículas de dióxido de carbono, con estas modificaciones, ahora solo se emitirán cuatro partículas. Habría un 60% de mejora en la contaminación”, menciona el especialista.

Con ello, se reducirá el porcentaje de enfermedades respiratorias en los peruanos, ya que uno de los principales factores son los niveles de polución que se presentan en varios distritos de la capital.

La tecnología Euro 6 trae consigo desafíos para las empresas de hidrocarburos. Foto: Motor1

Impacto desfavorable del DS 029-2021-MINAM

Por otro lado, también hay un lado negativo en el decreto que aterriza en la modificación de los vehículos y el combustible. Gestión conversó con Karsten Kunckel, presidente de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), para conocer su posición frente a la norma que entrará en vigencia en octubre del 2024.

“Esa norma fue apoyada e impulsada por nosotros, pero es indispensable contar con el combustible adecuado, si este no va con la tecnología, los vehículos, en vez de contaminar menos, contaminan más. El gobierno tampoco no está obligando a que eso ocurra en un corto plazo, por lo cual no podemos traer esa tecnología actualmente y lo peor es que las marcas no están aceptando pedidos ante esta incertidumbre”, comentó.

Kunckel agrega que el sector automotor requiere de predictibilidad, por lo que las marcas y concesionarias hacen el pedido para importar nuevos vehículos un año antes, pero ahora no los están aceptando porque esta nueva normativa solicita un transporte Euro 6 teniendo en cuenta las condiciones actuales en el combustible que tiene el Perú.

“Se podría utilizar vehículos Euro 6 acá, pero no cumpliría con las normas de emisiones. Sería falso decir manejo un vehículo Euro 6 con un combustible que no es el adecuado, lo que hace ese vehículo es contaminar más que uno con esta tecnología. No tiene sentido”.

La normativa impacta en la salud pública al reducir enfermedades respiratorias. Foto: Chócale

¿Qué pasaría en el sector y en la economía peruana? El presidente de la AAP señala que “el impacto será gravísimo porque el sector automotor tendría 400,000 personas formales si incluimos a entidades conexas como repuestos, llantas, combustibles, todos aportamos el 16% del PBI. Se truncaría toda la reactivación económica del sector que es un impulso al Perú”.

Por ello, la entidad solicita que se postergue la obligatoriedad de acatar la norma Euro 6 hasta que todas las empresas de hidrocarburos tengan el combustible adecuado “con suma urgencia”, ya que “a mediados del 2024, no va a haber vehículos nuevos o llegarán de forma retrasada y, si es que se hace la modificación, eso incide también en los precios”.

El especialista considera que, para que esta norma se acate eficientemente, primero las refinerías peruanas deben modificar el combustible que proveen y, recién, un año después de ello, se pueden solicitar los vehículos con tecnología Euro 6.

Gestión intentó comunicarse con el Ministerio del Ambiente para conocer su posición frente a este conflicto, pero no hubo respuesta.

Repsol responde ante una modificación en el combustible

Gestión conversó con Luis Vásquez Madueño, Director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Repsol Perú, e informó que, desde el 2016, la empresa se ha preparado para producir combustibles de bajo azufre e inauguró plantas de reducción de azufre para el diésel.

En el caso de las gasolinas, en el 2018 se puso en operación las plantas de desulfurización y lograron producir gasolinas con máximo 10 ppm de azufre.

Según lo conversado, las plantas de Repsol están en capacidad de producir una calidad de menos de 10 ppm de azufre, pero el objetivo actual es el de ampliar dicho volumen de producción y depender menos de las importaciones.

La inversión que hizo la compañía de hidrocarburos en la reducción de azufre fue de casi US$ 750 millones y las ampliaciones que vienen trabajando representan un monto adicional de US$ 35 millones.

“De no existir retrasos para la obtención de los permisos requeridos, esta ampliación estaría operativa a inicios del segundo semestre del 2024. De esta manera, el Perú será menos vulnerable a los problemas que afectan a los buques de importación, como las demoras para cruzar el Canal de Panamá, situación que continuará en los próximos años”, indicó el representante de Repsol.

Aunque se espera una mejora ambiental sustancial, la industria automotriz tiene preocupación por falta de combustible compatible con la tecnología Euro 6

¿Qué solicitan? Luis Vásquez indica que son dos pedidos. “La primera es que se defina un cronograma y que se cumpla sin retrasos ni excepciones. Y la segunda es que dicha obligatoriedad se aplique a todo el país desde el primer momento. No pueden existir peruanos de primera o de segunda categoría. Todos tenemos derecho en tener combustibles bajos en azufre porque todos tenemos derecho a un aire más limpio y sano”.

A Karsten Kunckel también se le consultó sobre la operatividad de Petroperú con esta modificación en el combustible y explicó que “como recién está empezando a operar la nueva refinería, entiendo que la inversión es más elevada y demorará más tiempo, pero sí están dispuestos a hacer el cambio”.

Gestión intentó comunicarse con el Petroperú para conocer las soluciones que propone, pero no obtuvo respuesta.

