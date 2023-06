Llama particularmente mi atención el desencuentro entre las autoridades ministeriales y el sector automotriz alrededor de la normativa Euro 6. La llegada de vehículos que utilizarán un combustible menos contaminante es aplaudida —nadie duda de que es el camino—, pero la predictibilidad para los importadores del sector automotriz sobre lo que pasará es cercana a cero: están en el límite de tiempo para hacer sus pedidos para el 2024 —año en el que empezaría a aplicarse la normativa—, y no saben si el combustible adecuado estará disponible para entonces. ¿El problema a la vista? El uso del combustible Euro 4, que es el que disponemos en el mercado, afectaría a los vehículos nuevos, que costarán más caro por la tecnología y, así, contaminarían igual o más, según su gremio.

El Ministerio de Energía y Minas le ha reconocido a la Asociación Automotriz del Perú que el combustible adecuado —diésel, gasolina y gasoholes con un azufre de no más de 10 ppm (partes por millón)— estará disponible recién en el segundo semestre del 2025, cuando la exigencia de que solo se importen vehículos Euro 6 rige a partir de octubre del 2024. Pero oficialmente ningún plazo ha sido sincerado, lo que mantiene en el limbo a las empresas. La ministra del Ambiente, Albina Ruiz —en entrevista con Gestión— puso su voto de confianza en la refinería de Talara (nuestro elefante blanco favorito, que no hay cuándo termine de operar al 100%) como garante del combustible Euro 6. Y, en esa línea, aseguró que los plazos no se moverán, “porque ya estamos encaminados”.

Le pedí a David Caro, gerente de Marketing, Asuntos Corporativos y ESG de Toyota Perú, que vaya al set de Canal N para saber si aquello era posible (no olviden sintonizar Gestión a la N, todos los días, a las 7:30 am.) y explicó que, en realidad, Talara empezará produciendo Euro 4 —con un azufre de 50 ppm— y que recién 18 meses después empezará a producir Euro 6. ¿Qué pide el sector? La creación de “una comisión de alto nivel” con el Minem, el Minam, el MTC y el MEF, “que en conjunto pueda establecer un cronograma adecuado de implementación de los combustibles y de la importación de los vehículos Euro 6″. Solo así evitaremos traer vehículos de una tecnología innecesaria y el descalce que se produciría en el mercado, con efectos hasta contrarios a la intención de la normativa.

Llama particularmente mi atención el caso por sus elementos comunes con sus pares anteriores: la mirada superficial de la regulación como un buen deseo (y ya sabemos de qué está hecho “el camino al infierno”), la incomprensión del funcionamiento de la industria por parte de las autoridades y la imposición al galope de una normativa global para la que no existen las condiciones locales, con cronogramas irrealizables en el mejor de los casos y detonadores de crisis en el peor. Pasa en todos los sectores. Que estemos acostumbrados a ello no justifica el desgaste, ni lo hace menos nocivo.