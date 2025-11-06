En los pagos en materia laboral, previsional, víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos, se prioriza el pago a los acreedores mayores de 65 años.Foto: Poder Judicial.
En los pagos en materia laboral, previsional, víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos, se prioriza el pago a los acreedores mayores de 65 años.Foto: Poder Judicial.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y cuyo dictamen fue aprobado el mes pasado por el Congreso de la República.

Dicha ley establece los criterios para priorizar los pagos de las sentencias judiciales en favor de las víctimas en actos de defensa del Estado y de violaciones de derechos humanos, así como personas con enfermedad avanzada o terminal.

La “Ley que modifica la Ley 30137, Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención de Pago de Sentencias Judiciales”, fue publicada hoy en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano con la firma del Presidente de la República, José Jerí Oré, y el encargado de la presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi.

LEA TAMBIÉN: Promulgan ley que amplía hasta 80% la inversión de las AFP en el extranjero
En los pagos en materia laboral, previsional, víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos, se prioriza el pago a los acreedores mayores de 65 años.Foto: Andina/ Referencial.
En los pagos en materia laboral, previsional, víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos, se prioriza el pago a los acreedores mayores de 65 años.Foto: Andina/ Referencial.

La norma establece que los pliegos cumplen con efectuar el pago por sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada en función de los criterios siguientes: materia laboral, materia previsional, víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos.

Asimismo, señala que otros criterios son: las deudas de carácter social y las deudas no comprendidas en el presente dispositivo.

LEA TAMBIÉN: Promulgan ley de amnistía para militares, policías y comités de autodefensa

También precisa que en los pagos en materia laboral, previsional, víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos humanos, se prioriza el pago a los acreedores mayores de 65 años y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal, debidamente diagnosticada y acreditada.

Con ese propósito se modifica el artículo 2 de la Ley 30137, que establece los criterios de priorización para el pago de sentencias judiciales en los casos señalados.

TE PUEDE INTERESAR

Congreso declara persona non grata a Claudia Sheinbaum, tras asilo de Betssy Chávez
Pleno del Congreso aprobó dictamen para asegurar el funcionamiento de la Sunat
Congreso busca prohibir uso de IA en las elecciones: ¿se evitará la difusión de deepfakes?
Congreso: piden priorizar en el Pleno la acusación constitucional contra Betssy Chávez

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.