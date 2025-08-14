El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ministerio de Educación (Minedu) han publicado nuevas convocatorias para profesionales en distintas áreas. Las plazas ofrecen remuneraciones que van desde S/ 2,700 hasta S/ 7,000 mensuales y se recibirán postulaciones durante la segunda quincena de agosto.

En un contexto de alta competencia en el mercado laboral, estas ofertas en el sector público representan una oportunidad para quienes buscan estabilidad, beneficios y experiencia en gestión estatal. Las vacantes incluyen cargos administrativos, técnicos y especializados, con plazos de postulación que, en algunos casos, vencen en pocos días.

Convocatorias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

Analista I de Recursos Humanos – Oficina General de Recursos Humanos

Sueldo: S/ 4,500 mensuales

S/ 4,500 mensuales Requisitos:

Experiencia general: 2 años en sector público y/o privado

Experiencia específica: 1 año en sector público

Se consideran prácticas preprofesionales

Grado: Bachiller universitario en Administración, Economía, Psicología, Ciencia Política o Derecho

Bachiller universitario en Administración, Economía, Psicología, Ciencia Política o Derecho Cierre de postulación: 20 de agosto, hasta las 4:30 p. m.

2. Soporte Técnico – Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Sueldo: S/ 3,000 mensuales

S/ 3,000 mensuales Requisitos:

Experiencia general: 4 años en labores afines

Se consideran prácticas preprofesionales

Grado: Bachiller universitario en Ingeniería de Sistemas e Informática

Bachiller universitario en Ingeniería de Sistemas e Informática Cierre de postulación: 18 de agosto, hasta las 4:30 p. m.

3. Asistente Administrativo – Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral

Sueldo: S/ 2,700 mensuales

S/ 2,700 mensuales Requisitos:

Experiencia general: 2 años en sector público y/o privado

Experiencia específica: 1 año en sector público

Se consideran prácticas preprofesionales

Grado: Bachiller universitario en Administración, Negocios Internacionales o Turismo

Bachiller universitario en Administración, Negocios Internacionales o Turismo Cierre de postulación: 18 de agosto, hasta las 4:30 p. m.

Convocatorias del Ministerio de Educación

1. Especialista en Comunicaciones

Sueldo: S/ 7,000 mensuales

S/ 7,000 mensuales Cierre de postulación: 15 de agosto

2. Especialista Informático

Sueldo: S/ 7,000 mensuales

S/ 7,000 mensuales Cierre de postulación: 15 de agosto

3. Especialista en Comunicación Audiovisual – Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar

Sueldo: S/ 7,000 mensuales

S/ 7,000 mensuales Cierre de postulación: 21 de agosto

Las bases completas, cronogramas y formatos de postulación se encuentran disponibles en los portales oficiales del MTPE y del Minedu. Consulte a continuación las convocatorias y requisitos completos.