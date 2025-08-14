El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ministerio de Educación (Minedu) han publicado nuevas convocatorias para profesionales en distintas áreas. Las plazas ofrecen remuneraciones que van desde S/ 2,700 hasta S/ 7,000 mensuales y se recibirán postulaciones durante la segunda quincena de agosto.
En un contexto de alta competencia en el mercado laboral, estas ofertas en el sector público representan una oportunidad para quienes buscan estabilidad, beneficios y experiencia en gestión estatal. Las vacantes incluyen cargos administrativos, técnicos y especializados, con plazos de postulación que, en algunos casos, vencen en pocos días.
Convocatorias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)
- Analista I de Recursos Humanos – Oficina General de Recursos Humanos
- Sueldo: S/ 4,500 mensuales
- Requisitos:
Experiencia general: 2 años en sector público y/o privado
Experiencia específica: 1 año en sector público
Se consideran prácticas preprofesionales
- Grado: Bachiller universitario en Administración, Economía, Psicología, Ciencia Política o Derecho
- Cierre de postulación: 20 de agosto, hasta las 4:30 p. m.
2. Soporte Técnico – Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones
- Sueldo: S/ 3,000 mensuales
- Requisitos:
Experiencia general: 4 años en labores afines
Se consideran prácticas preprofesionales
- Grado: Bachiller universitario en Ingeniería de Sistemas e Informática
- Cierre de postulación: 18 de agosto, hasta las 4:30 p. m.
3. Asistente Administrativo – Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial Laboral
- Sueldo: S/ 2,700 mensuales
- Requisitos:
Experiencia general: 2 años en sector público y/o privado
Experiencia específica: 1 año en sector público
Se consideran prácticas preprofesionales
- Grado: Bachiller universitario en Administración, Negocios Internacionales o Turismo
- Cierre de postulación: 18 de agosto, hasta las 4:30 p. m.
Convocatorias del Ministerio de Educación
1. Especialista en Comunicaciones
- Sueldo: S/ 7,000 mensuales
- Cierre de postulación: 15 de agosto
2. Especialista Informático
- Sueldo: S/ 7,000 mensuales
- Cierre de postulación: 15 de agosto
3. Especialista en Comunicación Audiovisual – Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar
- Sueldo: S/ 7,000 mensuales
- Cierre de postulación: 21 de agosto
Las bases completas, cronogramas y formatos de postulación se encuentran disponibles en los portales oficiales del MTPE y del Minedu. Consulte a continuación las convocatorias y requisitos completos.