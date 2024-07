El Congreso de la República insistirá en aprobar un proyecto de ley que busca poner fin a las denominadas llamadas spam, luego de que el pasado 4 de julio el Gobierno observó la iniciativa legislativa, aprobada en el Pleno del Congreso a inicios de junio.

Al retornar el proyecto al parlamento, la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó, por unanimidad, aprobar la norma por insistencia. Ahora, pasará al Pleno del Congreso para votar su ratificación.

Cabe recordar que la iniciativa legislativa prohíbe a las compañías realizar llamadas o otro tipo de comunicaciones a las personas, salvo que estos previamente se hayan contacto directamente con estas , solicitando el envío de la información publicitaria .

En su observación, el Ejecutivo argumentó que esta prohibición absoluta del primer contacto por iniciativa de la empresa no es coherente con la Ley de Protección de Datos Personales, que permite un primer contacto para obtener el consentimiento informado del titular de los datos y que esta incoherencia normativa podría dificultar la obtención del consentimiento necesario para futuras comunicaciones comerciales, limitando tanto a los anunciantes como a los consumidores .

Al respecto, el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, Wilson Soto (Acción Popular), refirió que el Ejecutivo se basa en la prevalencia del derecho del proveedor para contactar a los ciudadanos en un primer intento para ofrecer productos y obtener su consentimiento, a pesar de que esto colisiona con el derecho de los consumidores a no ser molestados por llamadas no deseadas en sus teléfonos personales .

“Perú es el segundo país más afectado por las llamadas spam, con un promedio de 18 intentos de comunicación no deseada al mes por ciudadano. El propio presidente del Indecopi se presentó en nuestra comisión y no rechazó la propuesta; está a favor. Por eso no entiendo la observación del Ejecutivo”, señaló Soto durante la sesión de la citada comisión, previo a la votación de la insistencia, realizada el último viernes.

En la misma sesión, el congresista Luis Cordero Jon Tay (Somos Perú) criticó duramente estas llamadas, calificándolas de impertinentes y expresó su preocupación sobre cómo las empresas telefónicas obtienen datos personales de los ciudadanos.

Señaló que incluso el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre el derecho a la tranquilidad como un derecho de naturaleza especial , y manifestó su pleno respaldo a la insistencia de la norma.

Asimismo, el congresista José Arriola (Podemos Perú) enfatizó en el impacto emocional negativo de las llamadas spam, que ocurren a cualquier hora del día y de la noche. Por ello cuestionó la lógica de oponerse “a una medida tan claramente beneficiosa para los consumidores”, por lo que sugirió a las empresas cambiar sus estrategias publicitarias, en lugar de molestar a los consumidores.

Críticas a la propuesta

La Asociación Peruana de Experiencia al cliente (APEXO) advirtió que la prohibición de las llamadas spam aprobada por el Congreso dejará sin empleo a 20,000 personas que trabajan en contact centers .

“Impacta críticamente en el desarrollo de la actividad formal de publicidad comercial a través de call centers, emailing masivo, SMS, o actividades de telemercadeo y, en ese sentido, puede dejar sin empleo formal a más de 20,000 personas: jóvenes, quienes optan por esta opción como su primera experiencia laboral, madres cabeza de familia y personas vulnerables”, mencionó el gremio.

Por su parte Carlos Rodas, socio de Stucchi Abogados, subrayó la importancia del primer contacto, ya que, sin él, las mype que recién comienzan y desean ofrecer sus servicios se verían en una situación complicada. “¿Cómo un consumidor que no conoce a estas nuevas empresas va a buscar directamente información de productos o servicios que desconoce?”, se preguntó Rodas Ramos.