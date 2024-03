Las exportaciones de Perú alcanzaron en enero pasado un total de US$ 5.263 millones, un incremento del 12,6 % respecto al mismo mes de 2023, informó este sábado el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). De acuerdo con la información oficial, el resultado del primer mes del año se explica, principalmente, por las mayores ventas de productos agropecuarios (25 % más, entre tradicional y no tradicional) y minerales (19,7 % más en metálica y no metálica).

Al respecto, el ministro Juan Carlos Mathews detalló que el total del comercio exterior de bienes peruanos registró un crecimiento del 10,4 % respecto a enero de 2023, gracias a un “significativo aumento” de las exportaciones.

“Los envíos de bienes metalúrgicos y químicos también contribuyeron a este avance, con un crecimiento de 17,3 % y 10,8 %, respectivamente”, señaló.

Agregó que el Mincetur está enfocado “en ampliar el número de mercados a los que pueden llegar” los productos peruanos, “para seguir impulsando el crecimiento” de sus exportadores.

El Ministerio detalló que el sector agropecuario acumuló un total de US$ 1.091 millones al cierre de enero, con mayores ventas de cacao (67,2 %), café (40,2 %), arándano (174,8 %), palta o aguacate (115,9 %) y uva (2,8 %), además de un “notorio incremento” de 137,2 % en los envíos de cítricos y derivados.

Por otro lado, los minerales sumaron US$ 3.046 millones, con aumentos en las ventas de oro (89,3 %), plomo (25 %), hierro (12 %) y cobre (11,3 %), que se mantuvo como el principal bien exportado del país, al explicar el 35,6 % del total.

En el sector no tradicional, destacó la evolución de las exportaciones químicas, que totalizaron US$ 132 millones durante el primer mes gracias a las mayores ventas de medicamentos (25,4 %) y plásticos y sus manufacturas (39,3 %).

El mes de enero culminó con 3.426 empresas exportadoras registradas en Perú, una cifra 13,1 % mayor a la del mismo mes de 2023, en la que se comprendió a 1.867 micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).

Además, China, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) se mantuvieron como los principales destinos de las exportaciones peruanas, con el país asiático como el principal comprador de bienes minerales y pesqueros, al explicar el 52 % y 42 % del total de envíos, respectivamente.

Estados Unidos representó el 35 % del total de las ventas de productos agropecuarios peruanos y el 50 % de textiles, y fue también el segundo destino de los minerales, mientras que la UE concentró el 9 % de los despachos textiles, el 15 % de los pesqueros y el 28 % de los agropecuarios.