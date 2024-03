La Asociación de Exportadores (Adex) informó que los despachos peruanos al mundo sumaron US$ 5,263,351,000 en enero de este año. Ello significa un incremento de 12.6% en comparación al mismo mes del 2023, cuando se alcanzaron US$ 4,672,479,000. Así, según el gremio, se trata del segundo valor más alto registrado en los meses de enero en los últimos 25 años.

El presidente del gremio, Julio Pérez, resaltó el trabajo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), PromPerú y las empresas peruanas para superar el complicado contexto político interno y externo que se vivió en 2023.

“El año pasado fue difícil y aun así las exportaciones terminaron en azul; sin embargo, el resultado pudo ser mejor, en particular de las no tradicionales”, enfatizó.

Por ello, Pérez manifestó su optimismo respecto al futuro del sector, fundamentado en la calidad de los productos peruanos que son cada vez más reconocidos a nivel global. Sin embargo, el presidente de Adex instó al gabinete liderado ahora por Gustavo Adrianzén a trabajar por la reactivación económica, estabilidad jurídica y seguridad ciudadana.

“El enfoque debe ser a la seguridad jurídica, seguridad ciudadana, la lucha contra la informalidad, y, en particular la reactivación económica pues el ciudadano de a pie necesita trabajo, educación y salud”, precisó.

Portafolio primario

Los envíos tradicionales en enero ascendieron a cerca de US$ 3,586 millones, mostrando un crecimiento de 123% y representando el 68.1% de las exportaciones totales de dicho mes. Así lo señala el Reporte de Exportaciones del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

Según el documento la minería fue la actividad principal de las exportaciones en enero con US$ 2,973 millones, lo que significa un incremento de 20.9% respecto al mismo mes del 2023.

Según Adex, esto ocurrió debido a los mayores despachos de cobre, a pesar de la caída de su precio internacional; y del oro en bruto, favorecido por la mejora de su precio. También por la normalización de los principales corredores viales mineros, afectados en enero del 2023 por una serie de paralizaciones y bloqueos.

El resto de sectores tuvieron resultados mixtos. Por ejemplo, los hidrocarburos retrocedieron -14.6%, al igual que la pesca tradicional (-17.7%), mientras que el agro experimentó un aumento de 44.9% por el buen comportamiento del café (alza de 40.2%), según el gremio.

Respecto a los países receptores, China fue el principal de esta oferta al concentrar el 46.7%. Otros destinos importantes fueron Canadá, Japón, India, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Estados Unidos, Alemania y Chile.

No tradicional

En el caso de los envíos con valor agregado estos sumaron cerca de US$ 1,677 millones, lo que significa un avance de 9.3% en relación al mismo mes del 2023, cuando alcanzaron US$ 1,534 millones. De esta manera, representaron el 31.9% de las exportaciones totales.

Adex precisó que de los 10 sectores no tradicionales, solo cuatro cerraron en azul: agroindustria, químico, siderometalurgia y varios. Los que cerraron en rojo fueron textil, confecciones, pesca para consumo humano directo (CHD), metalmecánica, minería no metálica y maderas.

La agroindustria creció 21.6% por efectos asociados al Fenómeno de El Niño en la producción y precios mundiales. En el caso de la uva se observó un adelanto de cosecha que permitió satisfacer la demanda internacional en los últimos meses del 2023; sin embargo, en enero de este año, el volumen se redujo -17.5%. Gracias al incremento del precio, el valor aumentó en 2.8%.

Segundo en el ranking se ubicó el rubro químico con US$ 161 millones (19.1%), seguido por la siderometalurgia (US$ 134 millones), pesca para CHD (US$ 101 millones), minería no metálica (US$ 93 millones), confecciones (US$ 92 millones), metalmecánica (US$ 48 millones), varios (US$ 37 millones), textil (US$ 31 millones) y maderas (US$ 5 millones).

Respecto a los países destino, Adex indicó que Estados Unidos fue el principal mercado con US$ 618 millones y una participación del 36.8%. Otros fueron Países Bajos, Chile, México, China, Brasil, Ecuador, Colombia, España y Hong Kong.

