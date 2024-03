Durante este año, se estimaba que las exportaciones totales ascendieran a US$ 65,000 millones. Con solo las exportaciones no tradicionales sumando más de US$ 18,500, proyectó el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Juan Carlos Mathews. El crecimiento estimado para el 2024 sería solo alrededor de 1% mayor que lo alcanzado el año pasado, pero ¿por qué se espera un bajo avance? El ministro de Comercio Exterior y Turismo explicó que esta expectativa se debe a la situación económica mundial.

“El 2023 fue un año difícil y la desaceleración del 2024, a nivel de crecimiento, a nivel del crecimiento del mundo, no está siendo muy diferente, hay muchas economías que siguen todavía en recesión y otras creciendo a menor ritmo, por lo tanto no podríamos tener una pretensión de crecimiento demasiado alta ”, precisó durante un evento de Promperú sobre los resultados de las exportaciones en el 2023.

Mathews sostuvo que están siendo bastante prudentes con la proyección de crecimiento, pues “la hemos fijado como una base a superar con respecto al año pasado”.

Pese a este crecimiento que definió como “no tan potente”, el titular del Mincetur señaló que existen algunos factores que podrían generar mayores expectativas para los envíos de productos peruanos.

“Están habiendo algunas luces que pueden dar la expectativa de algo mayor: El Puerto de Chancay que entra en primera fase en noviembre de este año y quizás no lo sientes tanto porque es a fin de año, pero ver que comiencen a entrar en acción los proyectos de irrigación como Chavimochic, eso tiene un impacto de ampliación de frontera agrícola súper importante”, comentó.

Mathews afirmó que la meta es seguir manteniéndonos como uno de los pocos países que crecen en materia de exportación. De acuerdo con el Mincetur, en el 2023 el Perú ha logrado posicionarse entre los 10 principales exportadores mundiales de los sectores agro, pesca y en diversas manufacturas.

Para este año se espera que los productos que se encuentran en el top de las exportaciones peruanas como los arándanos, uvas y espárragos continúen liderando los despachos, pues el titular del Mincetur afirma que en el sector de alimentos la demanda mundial siguen creciendo.

También esperan mejorar los niveles de exportaciones de súper foods como maca, uña de gato y sacha inchi, así como de otros productos agrícolas procesados como el chocolate.

Adicional a esto, indicó que el Mincetur se está enfocando en apoyar a las pequeñas empresas pues el 69% de las exportadoras son micro y pequeñas empresas (mypes). Una de las herramientas es el “ruta productiva exportadora” con la cual actualmente hay 10,000 familias beneficiadas y al 2025 se espera ampliar el número de beneficiados a 50,000 hogares.

¿Cómo nos fue en exportaciones en 2023?

Al cierre del 2023, el Perú exportó bienes por un valor total de US$ 64,355 millones, 1.1% más que en el 2022, informó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

Solo en exportaciones no tradicionales se alcanzó una suma de US$ 18,468 millones, un avance de 1.5%, alcanzando récords en 4 sectores y 36 mercados.

Las exportaciones no tradicionales representaron el 29% del total de los despachos realizados el año pasado, principalmente por envíos de agro (US$ 9,163 millones), pesca (US$ 1,759 millones), minería no metálica (US$ 1,194 millones) y metal mecánico (US$ 727 millones).

Entre los países que fueron los principales mercados de las exportaciones peruanas están Estados Unidos (US$ 5,663 millones), Países Bajos (US$ 1,508 millones), Chile (US$ 1,201 millones), Ecuador (US$ 970 millones) y China (US$ 952 millones).