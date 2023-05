Perú podría ser un proveedor de superfoods del programa de compras públicas del Estado de Nueva York, según la Asociación de Exportadores (Adex). El gremio viajará en los próximos días con una delegación de empresarios peruanos a Estados Unidos para participar en e foro Perú: Perspectivas para la Economía y el Comercio.

Durante su estadía, tienen previsto visitar al alcalde de Nueva York, Eric Adams, a quien se le entregará una canasta con granos andinos y otros superfoods a fin de que pueda considerar como potenciales proveedores a las empresas y productores peruanos en su programa de compras públicas. Cada estado, condado y municipio de ese país tienen sus propios requerimientos y buscan proveedores competitivos y confiables.

“Se debe indicar que el alcalde Eric Adams defiende la alimentación saludable en las escuelas y lucha contra la discriminación por sobrepeso, por lo que la delegación de Adex buscará captar su interés por los alimentos peruanos”, resaltó el gremio peruano.

Estados Unidos es el principal comprador de nuestros granos andinos como la quinua, maíz blanco gigante y kiwicha, por mencionar algunos, pero los despachos pueden seguir creciendo y ayudar a la alimentación saludable no solo de EE.UU., sino del mundo.

Velarde participará en el Foro

La misión que viajará a Estados Unidos para participar del foro, estará integrada por el presidente de ADEX, Julio Pérez Alván; el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras; el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde; el Country Senior Partner de PwC y Amcham Board Member, Orlando Marchesi, y varios directores del gremio empresarial. En los eventos también se harán presentes el director ejecutivo de JP Morgan, Diego Pereira; y el embajador de Perú en Estados Unidos, Gustavo Meza-Cuadra.

La agenda del 22 de mayo incluye el toque de campana de la Bolsa de Valores de Nueva York, y el foro ‘Perú: Perspectivas para la Economía y el Comercio’. Asimismo, la visita a la sede de las Naciones Unidas y un cóctel por los 50 años de ADEX.

El 23 de mayo la delegación de la entidad gremial se reunirá con representantes de varios organismos como Help Perú, Cámara Peruano-Norteamericana y American Society Council of the America; y con funcionarios de la OCEX Nueva York.

Además, se realizará el conversatorio ‘Las mujeres: misión comercial de confecciones en Nueva York’, del 22 al 25 de mayo, con la participación de 14 empresarias peruanas ligadas a la moda, líderes en empresas sostenibles de confecciones en algodón y alpaca, quienes explorarán nuevas oportunidades de negocio con importadores norteamericanos.

