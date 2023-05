Consultada al respecto, la empresa a cargo del megaproyecto, Cosco Shipping, indicó a Gestión que las obras se reanudarán en cuestión de semanas, aunque los expertos creen que ello podría demorar meses.

La obra comprende un túnel de cerca de dos kilómetros de longitud, que será un viaducto de dos carriles que pase por debajo de la ciudad de Chancay, para facilitar el tránsito de camiones entre la Panamericana Norte y el futuro puerto.

La APN, en un comunicado, refirió que la paralización de las obras se mantendrá hasta que se subsanen las observaciones de ingeniería a esa estructura, (que encontró un equipo técnico de esa entidad).

Recalcó que los trabajos no se reanudarían, sino, además, hasta que Cosco Shipping asegure que se ha tomado las medidas preventivas para minimizar (el riesgo de) la recurrencia de un evento similar.

Gestión consultó a la APN sobre qué observaciones encontró al inspeccionar la zona afectada, aunque la oficina de prensa de dicha entidad indicó que sus equipos aún están recabando información y no detalló de qué observaciones se trata.

¿Qué dice la empresa Cosco Shipping?

Por su parte, Rómulo Zaráoz, gerente de Responsabilidad Social de Cosco Shipping, (que desarrolla el proyecto portuario) en diálogo con Gestión, indicó que las obras en el túnel se van a paralizar hasta que se cumplan algunas condiciones.

La primera, detalló, es que identifiquen exactamente qué es lo que ha causado lo que consideró una falla (en la obra).

Las obras del túnel seguirán paradas, además, hasta que la empresa tome las medidas correctivas y todas las medidas de seguridad y sociales convenientes, para que la población se sienta tranquila y segura.

Sin embargo, reconoció que la construcción del túnel se realiza en condiciones de geología del terreno complejas, pues en algunos tramos que recorre el ducto el terreno cambia de roca sólida a roca fragmentada y arena.

En vista de la irregularidad del suelo, refirió que este tipo de problemas (como el hundimiento o subsidencia de la superficie) son muy frecuentes, y que (hasta ahora) la empresa los había podido evitar.

“Y no creo que, con las medidas de sobre seguridad que vamos a tomar, vuelva a repetirse una situación de ese tipo”, anotó.

En esa línea, estimó que (una vez cumplidas las condiciones antes citadas) las obras se podrían retomar entre una a dos semanas.

¿Qué dicen los expertos?

Sin embargo, Daniel Osores, representante del CIP (Colegio de Ingenieros del Perú) -CD Lima, consideró más bien que la reanudación de las obras podría tomar entre varias semanas a meses, pues ello depende de varios factores.

En principio, afirmó que es evidente que ha habido fallas en la construcción del túnel, y que, en ese sentido, primero hay que determinar a qué se ha debido el error.

“O la estructura que se ha diseñado está mal, es insuficiente para resistir esas cargas, o el proceso constructivo ha estado mal”, enfatizó.

Mientras no se sepa las causas reales del hundimiento de la superficie, ese problema podría volver a suceder, sostuvo.

En segundo lugar, anotó, hay que estudiar las soluciones a aplicar, lo cual dependerá de la velocidad de reacción de la compañía, aunque al tratarse de una obra privada, la empresa debería actuar en forma más rápida que si se tratara de una obra pública.

¿Hubo negligencia en la obra?

Para Jorge Gutiérrez, miembro de la Comisión de Transportes del CIP-CD Lima, se trata de una negligencia en la obra, pues las fallas que hubieran en el terreno se podrían controlar con una ingeniería correctamente aplicada.

“Yo no puedo hacer una casa que se destruya y daña a cualquiera, eso es negligencia; tiene que haber un peritaje para saber por qué ha fallado, y las causas podrían ser que no ha habido un sostenimiento (a la estructura del túnel), o no ha habido el proceso constructivo adecuado”, apuntó.

Además, consideró que hay toda una documentación técnica (en que se sustenta el proyecto de la obra) que habría que auditar y donde deben participar diversos especialistas, entre ellos geólogos y expertos en túneles.

Túnel no está comprendido en el EIA del puerto

En tanto, el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), precisó a Gestión que la Modificación al Estudio de Impacto Ambiental (MEIA) que aprobó esa entidad para el proyecto del megapuerto de Chancay, no comprende la construcción del túnel que lo conecta.

Esa entidad indicó que el proyecto del túnel fue aprobado mediante un informe técnico sustentatorio, que se constituye en un instrumento de gestión ambiental, aprobado por resolución del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (resolución directoral 0459-2015.MTC/16).

En este caso, la evaluación en el aspecto ambiental y social del proyecto fue encargada a la Dirección General de Asuntos Socio-Ambientales del MTC, en tanto que la supervisión a la obra la realiza la Autoridad Portuaria Nacional (adscrita al mismo ministerio).

Al respecto, el gerente de responsabilidad social de Cosco Shipping, Rómulo Zaráoz, indicó a este diario que el hecho de que el proyecto del túnel no haya pasado por un estudio de impacto ambiental, no significa que no tenga autorización “sino que se trata de un instrumento de autorización diferente”.

Asimismo, descartó que haya habido negligencia en las obras del túnel.

“Están diciendo que puede haber habido negligencia. Mi respuesta categórica es que no, lo que yo diría es que este tipo de túnel necesita medidas excepcionales más aún de las que ya se han tomado, teniendo en cuenta la precariedad de la situación, como ocurre en muchas partes urbanas del país”, aseveró.