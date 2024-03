Durante el último año el comercio mundial ha venido enfrentando problemas logísticos relacionados a los conflictos bélicos en Medio Oriente y Europa, sumado a las complicaciones climáticas para pasar embarcaciones por el Canal de Panamá. Ese canal tuvo el segundo año más seco de su historia lo que ha llevado a que reduzcan la cantidad de buques que transitan por la vía de 38 a máximo 20 embarcaciones.

Con ese escenario internacional, el director del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX), Edgar Vásquez, indica que hay riesgo de que aumenten los costos en el comercio internacional. A las exportaciones peruanas, precisa, lo que más les afecta es la ralentización del transporte marítimo mediante el Canal de Panamá.

“El comercio del Perú con Europa, y también con la costa este de Estados Unidos, utiliza el canal de Panamá, entonces los retrasos generan también sobrecostos que podrían afectar nuestro comercio con esas zonas”, comentó a Gestión.

Si bien el mercado internacional estaba en un proceso de reducción de los fletes marítimos tras la pandemia, Vásquez señala que, bajo las actuales circunstancias, estos costos se mantendrían elevados.

Sabino Zaconeta, gerente general de la Asociación Peruana de Agentes Marítimos, coincide en que el principal riesgo internacional que enfrentan los envíos peruanos al exterior está relacionado al Canal de Panamá.

“Nos han informado que la situación del tráfico en la vía era crítica y esperaban revertirlo, pero que se iba a complicar en los primeros meses. (A diferencia de los otros conflictos internacionales) lo del canal sí nos afecta directamente porque muchas de nuestras exportaciones pasan por esa zona ”, sostuvo.

El presidente de la Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Alberto Ego-Aguirre, estima que casi la mitad de los envíos del Perú a nuestros principales socios comerciales pasan por el Canal de Panamá y que se tendría que buscar otras alternativas si persiste la complicación en esta zona.

Pero, Ego-Aguirre considera que no solo se verían afectadas las exportaciones peruanas a Estados Unidos o la Unión Europea, sino también a otros países de la región.

“ Nuestro comercio con Brasil, Uruguay y Argentina también se complica sin la vía de Panamá , normalmente no van por el sur”, indica.

Cabe mencionar que, de acuerdo con datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), al cierre del 2023 América concentró el 33% de las exportaciones peruanas, mientras que a Europa llegaron el 15% de los despachos nacionales.

Menos demanda

Las exportaciones no solo se ven frenadas por los problemas de logística pues no hay solo una descompensación de la oferta sino también de la demanda, comenta Juan Carlos Ladines, docente de Negocios Internacionales en la Universidad del Pacífico (UP).

Ladines recuerda que la serie de situaciones que vienen generando incertidumbre pueden retraer las compras por parte de Europa y Estados Unidos, principalmente de exportaciones tradicionales.

“Ha habido una ralentización, la demanda no ha estado bien impulsada, siguen un poco los estragos de la inflación, las tasas de interés se han mantenido hasta cierto punto altas, entonces la gente obviamente ante esa restricción deja el consumo. Aquí hay una fuerte presión de factores externos que hacen que incluso la inversión se retraiga”, refiere.

¿Cuánto crecerán las exportaciones peruanas este año?

En medio de estos problemas logísticos internacionales, Vásquez explica que esto no llevaría a que el comercio global caiga sino que crezcan menos. Sin embargo, por ahora las expectativas de Adex estarían mejorando, pues el año pasado proyectaban que las exportaciones peruanas crezcan 1.9% este año y ahora se espera un ajuste al alza.

“Si bien estamos en un proceso de actualización de nuestras proyecciones, prevemos que las exportaciones del Perú podrían crecer alrededor del 3%, un crecimiento relativamente bajo frente a la expansión que hemos tenido históricamente. Siguen siendo cifras de crecimiento, pero muy por debajo de lo que necesita el Perú para aprovechar las amplias oportunidades que cuentan en el mercado internacional”, comentó el vocero de ADEX.

La expectativa de crecimiento aún está sujeta a revisión, aclara, pero es una mejor debido a que ya se sabe que el Fenómeno de El Niño no tendrá una menor intensidad, lo cual permitirá tener una oferta normalizada que nos permita un mayor crecimiento sobre las exportaciones.

Otro factor que puede jugar a favor, principalmente a finales del 2023, es el inicio de operaciones del Puerto de Chancay.

“Con eso se abriría una línea directa con Asia que ya no tendría que pasar necesariamente por otros puertos de América. Eso sí nos va a dar diferencial en costos y tiempo que podría hacer que nuestra oferta exportable no tradicional pueda captar mayores oportunidades con Asia Pacífico”, recordó.

El especialista de ADEX señala que si bien China es nuestro principal mercado de destino, el 92% de lo que le exportamos son minerales, harina y aceite de pescado, por lo que hay espacio para que se impulse la exportación no tradicional de la agroindustria y la acuicultura. Esta oportunidad, afirma, podría aminorar el efecto que va a tener la logística sobre el comercio global.