Después de un 2023 en recesión, la economía peruana espera levantar vuelo con un crecimiento de 3% este año -según estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)-, pero tiene riesgos por el lado interno (escenario político y el impacto del fenómeno de El Niño), así como por el lado externo.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), para este 2024, la proyección de crecimiento para la economía mundial es de 2.7% (desarrollados: 1.1%; emergentes: 3.9%).

“La desaceleración prevista para 2024 -pues el 2023 habría crecido 3%- se explica por el efecto rezagado del ajuste monetario, por la reducción de los excedentes de ahorro privado en países desarrollados y por el menor dinamismo de los mercados laboral e inmobiliario”, explica el BCRP.

La entidad monetaria detalla que el crecimiento de los socios comerciales del Perú, también serán muy acotados: Estados Unidos (1.2%) y Eurozona (0.7%). Y, otro de los principales socios comerciales, China, tendría un crecimiento de 4.8% el 2024, nivel por debajo de lo que acostumbraba a crecer el país asiático en etapa precovid.

Impacto comercial

Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), indica que las proyecciones más recientes anticipan una desaceleración de la actividad económica de los principales socios comerciales del Perú.

Precisa que es por los efectos rezagados de la política monetaria más restrictiva que se adoptaron en economías desarrolladas como Estados Unidos y la Eurozona para contener la inflación. Además, responde al menor dinamismo de China, afectada por un bajo crecimiento del consumo y una persistente caída de la inversión, particularmente en el sector inmobiliario.

Refiere que el previsto escenario global acotado afectaría a sectores de la exportación. “Estos eventos para el caso peruano se traducirían principalmente en una menor demanda de productos en el exterior, lo cual podría limitar la contribución de las exportaciones al crecimiento durante el próximo año”, señala a Gestión.

Crisólogo sostiene que, en un contexto de bajo crecimiento global, podría debilitar las cotizaciones internacionales de los minerales que el Perú exporta como el cobre, lo cual derivaría en una menor actividad económica local.

“Un escenario de menor actividad global evitaría una recuperación de los volúmenes de exportaciones no tradicionales en el caso peruano, las cuales a lo largo del 2023 acumulan una caída de alrededor de 3%, el tercer mayor retroceso de las últimas tres décadas solo superado por la pandemia y la crisis financiera global del 2009″, apunta.

Sectores más afectados

El economista del IPE menciona que los sectores más afectados serían aquellos cuya dinámica se encuentra relacionada a las órdenes de compra del exterior como la industria vinculada al mercado externo , que incluye la elaboración de conservas de alimentos, tejidos, prendas de vestir, fibras, entre otros.

Precisa que estos sectores representan casi el 12% de la industria no primaria y han acumulado en el 2023 una caída de casi 20%, por lo que un escenario de menor dinamismo de la actividad global podría evitar que estos rubros consoliden una recuperación durante el 2024.

Recuperar capitales

Con el fin del ciclo de alza de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y con las expectativas de recortes durante el 2024, los mercados financieros deberían mostrar un mayor apetito por riesgo, lo cual contribuiría a recuperar los flujos de capitales hacia mercados emergentes como el peruano, afirma Crisólogo.

“Con la potencial recuperación que exhibirá la economía peruana el próximo año, principalmente en el segundo semestre, se esperaría también un mayor ingreso de capitales, debido a que la recuperación de la demanda generará un incremento en las utilidades de empresas con inversión directa extranjera en el país y, por lo tanto, una reinversión de estas”, asevera.

Recaudación

Para Marco Contreras, jefe de Análisis de Kallpa SAB, se espera un ligero incremento en las exportaciones mineras en el 2024, debido a la baja base comparativa, dado que algunas minas redujeron niveles de producción por los conflictos sociales y condiciones climáticas adversas a principios del 2023.

Subraya que el precio promedio del cobre en el 2023 fue de US$ 3.85 la libra y para el 2024 el consenso de analistas espera alrededor de US$ 3.90. “Por este motivo, no debería haber ningún impulso significativo en la recaudación de impuestos por impacto de precios de metales”, anota.

Por otro lado, Contreras manifiesta que sí podría haber una mejora por aumento de producción, siempre y cuando los costos de las mineras se mantengan estables.

Dato

Latinoamérica habría crecido 2% en el 2023 y se espera un 1.7% en el 2024, según el BCRP.

