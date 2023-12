De acuerdo con la empresa consultora Thorne & Associates, si bien este 2023 se terminaría con un producto bruto interno (PBI) minero por encima del 8%, el próximo año habría un crecimiento más moderado en 2.8%. Esta pérdida del ritmo no termina en el 2024, pues para el 2025 se espera una expansión de 2.7% y para el 2026 de solo 1.6%.

¿La principal razón? El fin del efecto Quellaveco, que en septiembre del 2023 cumplió un año en operación y su aporte ha sido significativo en la minería, pero ahora que se normalizan las comparaciones se verán los resultados más acotados.

Es importante mencionar -con dato del Ministerio de Energía y Minas (Minem)- que la minera Quellaveco, de enero a octubre del 2023, produjo 250,615 toneladas métricas finas (TMF) de cobre, ubicándose como el cuarto productor de dicho metal en el país con 11.2% de participación en el mercado.

“(La desaceleración para los siguientes años) se debe a la falta de inversión minera porque no vemos grandes proyectos. Salvo Zafranal y Antamina, que ya empezó, otros no se están destrabando. Ese efecto del 8% del 2023 no se va a dar en adelante”, indicó Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas.

Thorne señaló que se suma que la economía global se empezaría a desacelerar el próximo año. Según sus estimaciones, en el 2023 el PBI global cerraría en 3.1% y en el 2024 en 2.6%. Además, China, el mayor consumidor de cobre del mundo, convergería a una tasa de crecimiento entre 4.5% y 5% el próximo año, por debajo de su potencial.

“El otro tema importante es que la inflación comienza a converger y dentro de eso los precios de los commodities”, sostuvo.

¿Qué sector va a sostener la economía peruana en el 2024?

Thorne manifestó que la proyección que manejan de la economía peruana para el 2024 es de 1.7%, más moderada que el del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), donde ambos estiman un 3%.

“La gran diferencia es el (impacto esperado) del fenómeno El Niño; también que el BCRP espera un rebote del consumo privado; y sobre la inversión privada, nosotros proyectamos -0.5% en 2024 y ellos un incremento de 1.8%”, dijo.

Subrayó que, a pesar de la desaceleración del crecimiento de la minería, este sector va a sostener un poco la economía, pero también está pesca, construcción y los sectores de servicios, estos últimos tendrán un moderado avance.

Detalló que el “rebote” de la economía peruana se dará recién en la segunda mitad del 2024 y el gran impacto será por el puerto de Chancay, que su inauguración se tiene previsto para noviembre de ese mismo año.

“Además, están los dos puertos del Callao que se están en remodelación y tenemos también el puerto de San Juan de Marcona. Me parece que el MEF debe aprovechar para que las obras viales generen conexión no solo con Perú sino con Brasil, que será beneficiario de estos puertos”, aseveró.

Impulsar minería

Según Thorne, para impulsar la minería, el Gobierno peruano se tiene que comprometer con destrabar varios proyectos. “Si no están convencidos con Tía María, entonces, está Michiquillay, Río Tinto, lo que explora La Granja o Minsur que tiene varios proyectos”, apuntó.

Mencionó que hay una unidad de destrabe en el MEF, pero que avanza muy lentamente y no tendría un apoyo fuerte de parte del Gobierno. “Debería existir un silencio administrativo de un cierto número de vías para aprobar los estudios de impacto ambiental y con las negociaciones con las comunidades. Además, el Gobierno debe ser más proactivo con los proyectos de zonas de influencia”, agregó.

¿Qué otras señales se esperan para el 2024?

Para la consultora Phase Consultores, en el 2024 se espera un crecimiento de la economía peruana de 2.4% por efecto rebote. En esa línea, todos los sectores tendrían un avance moderado. Juan Carlos Odar, director de la consultora, remarcó que se viene una desaceleración de crecimiento del PBI minero.

“El próximo año, minería no tendrá el impulso de este 2023. Es que Quellaveco se comparaba contra cero, pero como comenzó a producir, ya hay una base. Entonces, el PBI del sector minería podría estar en 3.5% el 2024”, puntualizó.

Otro de los temas que persistirá el próximo año es el ruido político. Odar analizó que en el 2024 seguiría el panorama de querer vacar a la presidenta Dina Boluarte. “Vamos a seguir con la ‘incertidumbre’, como este año, moderada, con episodios que puede escalar, pero sin que los riegos sean tan severos”, afirmó.

SOBRE EL AUTOR Javier Artica Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza.

