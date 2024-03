Aunque el crecimiento de las exportaciones peruanas durante el 2023 solo fue de 1.1%, con una suma de US$ 64,355 millones, el Perú se mantuvo liderando los envíos en varios productos, principalmente del rubro agroexportador, informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). El titular del sector, Juan Carlos Mathews, precisó que hay 41 productos peruanos que están entre los más exportados a nivel global.

“ Tenemos 41 productos con los que Perú se destaca dentro de los 10 primeros exportadores en el mundo (...) Estamos convirtiéndonos en jugadores relevantes, en algunos rubros como en el agro hablamos de potencialidades y ahora se habla de realidades”, dijo durante un evento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú).

El Perú destacó principalmente en cinco productos en los que se posicionó como el mayor exportador a nivel mundial, estos fueron arándanos frescos , uvas frescas, espárragos frescos y en conserva, quinua en grano y lacas colorantes .

Se logró el segundo puesto de envíos en la mayoría de países en alimentos como la palta fresca, jengibre, nueces amazónicas, alcachofas en conserva y pota fresca, congelada y en conserva. También destacan los despachos en otros productos como erizos de mar congelados, filetes congelados de trucha y pelo fino cardado.

El tercer puesto a nivel global se logró en Capsicum deshidratados, palmito en conserva, jurel congelados, conchas de abanico congeladas, fosfato de calcio y Cinc sin alear.

El Mincetur estima que el Perú destaca en el top 10 del mundo con un total de 41 productos.

Otros productos que están en el top 5 de exportaciones son mango fresco, cacao en grano, ovas de pez volador congeladas, anchoas en conserva, oxido de zinc, café sin tostar, arvejas frescas, algas marinas y antracitas.

Además, el Perú también está entre los 10 mayores exportadores a nivel global de productos como ajo fresco, baldosas, colorantes de origen animal o vegetal, mandarina fresca, cebolla fresca, fresa congeladas, filetes de pescado congelados, aceituna en conserva, placas y baldosas, carmín de cochinilla, barras y perfiles de aleación, y alambre de cobre a base de aleación.

¿Cuáles son las regiones con más exportación?

De acuerdo con los datos de Promperú, al cierre del 2023, Piura se coronó como región que logró una mayor suma de exportaciones con un monto de US$ 2,996 millones. Le siguen Ica (US$ 2,553 millones), La Libertad (US$ 2,225 millones), Lambayeque (US$ 817 millones) y Arequipa (US$ 575 millones).

Además, las regiones que registraron un mayor crecimiento en sus despachos al exterior fueron Junín (62%), Ica (21%), Cusco (20%), Ayacucho (14%) y Áncash (9%).

