El sábado 13 de septiembre iniciará el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), la cual ofrece 2771 vacantes en esta ocasión.

El examen de admisión se realizará durante cuatro fechas: 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Asimismo, se anunció que se aumentarán las medidas de seguridad para prevenir plagios, el uso de aparatos electrónicos y la suplantación de identidad.

La universidad, también, detalló la lista de objetos y vestimenta prohibida para evitar sanciones o descalificaciones en el proceso.

Objetos prohibidos y vestimenta adecuada

Con el objetivo de impedir copias o comunicación externa, se prohibirá el ingreso de celulares, radios, audífonos, MP3, MP4, USB, microcámaras y cualquier dispositivo de transmisión de datos.

Además, no se permitirá entrar con lápices, borradores, tajadores, libros, cuadernos, hojas, separatas, revistas, mochilas, carteras, billeteras, alimentos o bebidas. También se encuentran restringidos objetos pequeños como atomizadores, llaveros o servilletas.

En cuanto a la vestimenta, los postulantes no pueden usar casacas con capucha, pantalones o vestidos con correas, aretes, piercings u objetos metálicos.

La UNMSM recomienda usar ropa sencilla como polos, chompas sin capucha, pantalones de tela, algodón o franela (sin adornos metálicos). El calzado debe ser simple y sin hebillas ni partes metálicas.

Respecto al cabello, si es largo debe ir suelto y sin accesorios. Además, no se permite el uso de aretes.

¿Qué hacer durante el proceso de admisión?

Uno de los errores más frecuentes es no llegar en el horario establecido que va de entre las 06:00 a.m. a 08:30 a.m., lo que puede hacer perder el derecho a rendir el examen. Por lo tanto, se pide a los postulantes tomar sus precauciones para llegar a tiempo a la prueba.

Se debe llevar el carné “postulante-declaración jurada”, el cual debe descargarse sin firma ni huella, así como el documento de identidad (DNI) vigente. Los ciudadanos extranjeros, por su parte, deben presentar carne de extranjería o pasaporte.

Cronograma de evaluación a la UNMSM

Sábado 13: postulantes de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.

Domingo 14: áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Sábado 20: área de Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana).

Domingo 21: examen exclusivo para Medicina Humana.