Examen de admisión San Marcos 2026: ¿Qué tener en cuenta para no ser excluido del proceso?. Foto: Andina.
Examen de admisión San Marcos 2026: ¿Qué tener en cuenta para no ser excluido del proceso?. Foto: Andina.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El sábado 13 de septiembre iniciará el 2026-I de la (UNMSM), la cual ofrece 2771 vacantes en esta ocasión.

se realizará durante cuatro fechas: 13, 14, 20 y 21 de septiembre. Asimismo, se anunció que se aumentarán las medidas de seguridad para prevenir plagios, el uso de aparatos electrónicos y la suplantación de identidad.

también, detalló la lista de objetos y vestimenta prohibida para evitar sanciones o descalificaciones en el proceso.

LEA TAMBIÉN: San Marcos permitirá a estudiantes de pregrado postular a otra carrera en el examen 2026-II

Objetos prohibidos y vestimenta adecuada

de impedir copias o comunicación externa, se prohibirá el ingreso de celulares, radios, audífonos, MP3, MP4, USB, microcámaras y cualquier dispositivo de transmisión de datos.

Además, entrar con lápices, borradores, tajadores, libros, cuadernos, hojas, separatas, revistas, mochilas, carteras, billeteras, alimentos o bebidas. También se encuentran restringidos objetos pequeños como atomizadores, llaveros o servilletas.

En cuanto a la vestimenta, los postulantes casacas con capucha, pantalones o vestidos con correas, aretes, piercings u objetos metálicos.

recomienda usar ropa sencilla como polos, chompas sin capucha, pantalones de tela, algodón o franela (sin adornos metálicos). El calzado debe ser simple y sin hebillas ni partes metálicas.

Respecto al cabello, si es largo debe ir suelto y sin accesorios. Además, no se permite el uso de aretes.

LEA TAMBIÉN: Nueve universidades del Perú en ranking global 2026: ¿Cuáles son y en qué destacan?

¿Qué hacer durante el proceso de admisión?

más frecuentes es no llegar en el horario establecido que va de entre las 06:00 a.m. a 08:30 a.m., lo que puede hacer perder el derecho a rendir el examen. Por lo tanto, se pide a los postulantes tomar sus precauciones para llegar a tiempo a la prueba.

el carné “postulante-declaración jurada”, el cual debe descargarse sin firma ni huella, así como el documento de identidad (DNI) vigente. Los ciudadanos extranjeros, por su parte, deben presentar carne de extranjería o pasaporte.

LEA TAMBIÉN: “Ciclo Cero” para ingresar a universidades: los riesgos de la ley que promueve el Congreso

Cronograma de evaluación a la UNMSM

Sábado 13: postulantes de Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.

Domingo 14: áreas de Ciencias Básicas e Ingeniería.

Sábado 20: área de Ciencias de la Salud (excepto Medicina Humana).

Domingo 21: examen exclusivo para Medicina Humana.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó una lista de objetos prohibidos y recomendaciones para la vestimenta los postulantes en el proceso de admisión. (Foto: Andina)
La Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó una lista de objetos prohibidos y recomendaciones para la vestimenta los postulantes en el proceso de admisión. (Foto: Andina)

TE PUEDE INTERESAR

Feria Education USA: todo sobre estudios de pregrado, postgrado y cursos en Estados Unidos
Becas PEU Osiptel: ¿cuáles son los requisitos y modalidades para postular?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.