Si vas a rendir el examen de admisión 2025-II de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en marzo, asegúrate de conocer los documentos requeridos, los objetos prohibidos y las recomendaciones sobre la vestimenta adecuada para esta evaluación.

De acuerdo con la Oficina Central de Admisión (OCA) de la UNMSM, el examen de admisión para los postulantes del área B (Ciencias Básicas) y el área C (Ingenierías) está programado para el domingo 2 de marzo. El proceso seguirá el sábado 8 de marzo con los aspirantes del área A (Ciencias de la Salud), a excepción de Medicina Humana, cuya evaluación se llevará a cabo el domingo 9 de marzo.

En total, para proceso de admisión 2025-II, la Decana de América ofrece, 5130 vacantes para sus múltiples carreras en la Ciudad Universitaria, San Fernando, San Juan de Lurigancho, Oyón (Lima Región) y Villa Rica (Cerro de Pasco).

Horario de ingreso

En cumplimiento de las medidas de seguridad, la OCA señala que el día de la prueba, los jóvenes ingresarán a la ciudad universitaria entre las 6 a.m. a 8.30 a.m. (hora exacta). Después de esa hora no se podrá ingresar bajo ningún motivo.

En el prospecto se indica, de acuerdo a la carrera, la puerta por donde debes ingresar.

Examen de admisión San Marcos 2025-II este 1 y 2 de marzo: hora de entrada, requisitos, áreas y más del cronograma oficial. (Foto: El Peruano)

¿Qué documentos debo llevar?

De acuerdo con el Reglamento de Admisión para el proceso 2025-II, los postulantes solo deben llevar los siguientes documentos:

- DNI original actualizado y vigente. En caso de pérdida o robo, presentar el certificado de inscripción C4 emitido por Reniec.

- Si eres extranjero, lleva tu carnet de extranjería vigente o pasaporte.

- Carnet de postulante-declaración jurada, sin firma ni impresión dactilar. Este documento debes imprimirlo a color y en hoja bond A4, aproximadamente cinco días antes de la prueba.

Objetos prohibidos

Mediante sus redes sociales, la Decana de América informó a los postulantes cuáles son los objetos prohibidos para el examen de admisión 2025-II:

- Aparatos tecnológicos (celular, laptop, tablet, smartwatch, etc.)

- Útiles de escritorio (lápiz, regla, borrador, tajador, etc.)

- Libros y cuadernos (hojas, separatas, revistas, etc.)

- Artículos de vestir (casaca, jean, correa, polera, gorro, capucha, chullo, etc.)

- Joyería (arete, anillo, piercing, reloj, pulsera, collar, etc.)

- Bolsos (mochila, cartera, morral, maletín, billetera, etc.)

- Comidas y bebidas (en cualquier presentación, incluidos caramelos)

- Artículos varios (atomizador, llavero, servilleta, etc.)

¿Cómo debo vestirme según el reglamento?

Según el reglamento de admisión, el día del examen debes vestir polo y buzo de algodón. Debes usar una sola prenda superior sin adornos metálicos. También debes tener el cabello recogido hacia atrás, si es que lo tienes largo.

Como cada año, la rectora Jeri Ramón Ruffner advirtió que se tendrá un control férreo en las puertas de ingreso para que todos respeten el reglamento de la casa de estudios.

“La puntualidad se tiene que respetar, así como los lineamientos que se dan a través de la página web, como el cabello recogido, ropas livianas, que son medidas preventivas. Si no se respeta eso, todo puede suceder, y creo que los padres tienen que ser los primeros en recordar a sus hijos que deben llegar temprano para que puedan entrar a tiempo”, comentó a la Agencia Andina.

