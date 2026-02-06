Un deslizamiento de tierra en el cerro Colorado bloqueó la carretera que conecta Izcuchaca con Acostambo, en la región Huancavelica, afectando el tránsito hacia Junín y Ayacucho. El hecho ocurrió alrededor de las 7:00 a.m. de este jueves, en el tramo comprendido entre los sectores de Casma y Acostambo, ubicado a unos 10 kilómetros de Izcuchaca.

El desprendimiento de grandes rocas y tierra interrumpió por completo esta vía nacional, utilizada diariamente por pasajeros y transportistas que se desplazan entre estas regiones.

Ante la falta de maquinaria en un primer momento, varios pasajeros arriesgaron sus vidas al intentar cruzar a pie sobre los escombros para continuar su viaje. Choferes y usuarios alertaron, mediante llamadas telefónicas, que no existe pase vehicular en el tramo Casma–Acostambo y pidieron tomar precauciones.

El deslizamiento se produjo a consecuencia de las intensas lluvias que se registran en la sierra peruana. En Huancavelica, las precipitaciones se presentan de manera continua desde hace más de 15 días, elevando el riesgo de nuevos derrumbes.

Según reportó Canal N, el COER Huancavelica informó que, en coordinación con Provías, la empresa Covicentro viene trabajando en la zona con un cargador frontal y volquetes para retirar los escombros y restablecer el tránsito lo antes posible.

Puno: huaico deja más de 150 damnificados

En la región Puno, un huaico de gran magnitud registrado el martes 3 de febrero en el sector de Chacaneque, distrito de San Gabán, provincia de Carabaya, dejó al menos 150 personas damnificadas, 90 afectadas y un herido, según informó el COER regional.

El evento afectó además a más de 50 viviendas, un colegio, una posta de salud y varias hectáreas de cultivo. También se reportaron derrumbes en un tramo de un kilómetro y medio de la carretera Interoceánica, que conecta Puno con Madre de Dios, dejando sectores incomunicados.

Arequipa: derrumbes interrumpen tránsito

En Arequipa, las lluvias intensas provocaron este jueves el derrumbe de rocas en el sector Malpaso, distrito de Alca, provincia de La Unión, lo que interrumpió el tránsito vehicular entre los distritos de Tomepampa y Alca.

Asimismo, durante la madrugada se registró el colapso de la plataforma del badén en el tramo de Saylaturio, distrito de Charcana, afectando la infraestructura vial de la provincia.