Durante los próximos días se realizarán interrupciones programadas en los servicios de agua potable y energía eléctrica en diversos distritos de Lima, de acuerdo con lo informado por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y la empresa Pluz Energía Perú. En esta nota, conoce qué zonas se verán afectadas y los horarios estimados para la restitución de ambos servicios.

Según detallaron las entidades, en el caso del agua potable, los cortes responden principalmente a labores de mantenimiento y limpieza de reservorios . En tanto, las interrupciones del suministro eléctrico están vinculadas a trabajos orientados a optimizar la calidad del servicio . Ambas instituciones exhortaron a los usuarios a tomar medidas preventivas y planificar su consumo con anticipación.

Corte de agua (Sedapal)

Martes 21 de abril

Distrito de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Urb. San Antonio de Carapongo 4ta etapa (cuadrante: Asociación de Vivienda Unión Juventud Pachacútec y Asociación de Vivienda El Mirador de Carapongo)

Sectores: 136

Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Alta

Sectores: 140

Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Urb. San Antonio de Carapongo 1era etapa (cuadrante: Señor de los Milagros, San Martín de Porres, Agrup. Familia Unión Juventud Carapongo, Los Huaralinos, P.S. María Auxiliadora, Av. N° 1, Pasaje San Mateo.

Sectores: 136

Horario: 1:00 p. m. - 11:50 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Urb. Los Girasoles de Huampaní Parte Baja

Sectores: 140

Horario: 1:00 p. m. - 11:50 p. m.

Distrito de Chaclacayo

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Urb. El Cuadro Mz J-P, P.S. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 12 - 14 - 15 - 16

Sectores: 157

Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Distrito de Santa Anita

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Coop. Viña de San Francisco, Urb. Portada de Ceres, Coop. Benjamín Doig, Urb. Productores, Urb. E Asesor I y II etapa, A.H. 29 de Enero.

Sectores: 166

Horario: 9:00 a. m. - 9:00 p. m.

Distrito de San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: A.H. Nueva Juventud

Sectores: 411

Horario: 10:00 a. m. - 6:00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: A.G. Las Casuarinas de Collique, A.H. Las Casuarinas de Collique Ampliación, A.H. 28 de Julio, A.H. Las Lomas Solidarias Valientes, A.H. Horacio Zevallos Gámez, A.H. Collique, A.H. Collique 4ta zona, Comité Vecinal 98 y 100, A.H. Collique Comités 40 y 41, A.H. Las Lomas de Collique, A.H. Lomas de San Valentín, A.H. Villa Florida, A.H. Villa La Paz, A.H. Villa Florida 5ta zona Collique.

Sectora: 411

Horario: 1:00 p. m. - 9:00 p. m.

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: A.H. Los Ángeles

Sectores: 411

Horario: 1:00 p. m. - 9:00 p. m.

Distrito de San Miguel

Motivo: Empalme de tubería

Áreas afectadas: Urb. Las Leyendas, Urb. Residencial Callao, A.H. Maranga, Urb. Maranga 3era etapa, Urb. Maranga 4ta etapa, Urb. Maranga 5ta etapa, Urb. Maranga 7ma etapa.

Sectores: 44

Horario: 10:00 a. m. - 9:00 p. m.

Motivo: Empalme de tubería

Áreas afectadas: Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 4ta etapa, 5ta etapa y 7ma etapa; Urb. Residencial Callao, A.H. Maranga (cuadrante: av. Elmer Faucett, av. Venezuela, av. Parque de las Leyendas, av. Escardó, Ca. Quezada. av. La Marina.

Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Motivo: Trabajos de Empalme en las Redes

Áreas afectadas:

- Sector 44 - 2: Urb. Las Leyendas, Urb. Maranga 5ta y 7ma etapa, Urb. Residencial Callao. (cuadrante: av. Venezuela, av. Parque de las Leyendas, av. Los Precursores, Calle Intisuyo, av. Escardó, av. Elmer Faucett y todas las calles interiores a este cuadrante)

- Sector 44 - 4: A.H. Maranga Urb. Maranga 3ra y 4ta etapa (cuadrante: av. Los Precursores, av. Escardó, Calle Intisuyo, Calle Carlos Gonzáles, av. Parque de las Leyendas, av. La Marina, av. Elmer Faucett y todas las calles interiores a este cuadrante.

Sectores: 44

Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Distrito de Independencia

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: A.H. 3 de Junio, A.H. José C. Mariátegui, A.H. San Camilo, A.H. Villa El Ángel, A.H. El Volante Comité 3, Asociación Choferes del Perú, P.J. Cruz de Mayo, P.J. 6 de Julio, P.J. La Melchorita, P.J. El Milagro de la Confraternidad, P.J. San Albino, P.J. Villa El Carmen, P.J. El Volante, U. Popular El Ermitaño, Urb. José Gálvez, Urb. Las Violetas.

Sectores: 332

Horario: 12:00 m. - 8:00 p. m.

Distrito de La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Conjunto Residencial La Alameda II, Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 2da etapa Mzs. P1, O1, D1, F1, G1, I1, J1, H1, N1, M1, K1, L1

Sectores: 199

Horario: 1:00 p. m. - 11:50 p. m.

Miércoles 22 de abril

Distrito de La Molina

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: Urb. Las Colinas de La Molina, Urb. La Capilla, Asoc. Vivienda Ventracom Súper Mz. U4, Urb. Portada del Sol II etapa, Asoc. Vivienda Ventracom Súper Mz. U3, Urb. Las Colinas, Afecta al CR.247, CR-248, CR-249.

Sectores: 199

Horario: 8:00 a. m. - 8:00 p. m.

Distrito de San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio

Áreas afectadas: A.H. Nueva Juventud

Sectores: 411

Horario: 10:00 a. m. - 6:00 p. m.

Lima Cercado

Motivo: Trabajos de Empalme en las Redes de agua potable

Áreas afectadas: Urb. Avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3era etapa, Urb. Las Brisas 2da etapa. (Cuadrante: Jr. Santa Francisca, av. Bertello, av. Las Alborada, Jr. Rodavero, Jr. Santa Teodosia, av. Santa Bernardita y todas las calles interiores a este cuadrante.

Sectores: 41

Horario: 10:00 a. m. - 10:00 p. m.

Motivo: Empalme de tubería

Áreas afectadas: Urb. avep 2da etapa, C.H. Antúnez de Mayolo, Urb. Pando 3era etapa y Urb. Las Brisas 2da etapa

Sectores: 41

Horario: 10:00 a. m. - 9:00 p. m.

Cortes programados buscan asegurar el mantenimiento y mejora de los servicios básicos en Lima. Foto: Andina.

Corte de luz (Pluz Energía Perú)

En tanto, la empresa Pluz Energía Perú señaló que lo cortes de energía eléctrica obedecen a trabajos de mantenimiento y mejora del sistema eléctrico en diversos distritos de Lima Norte y Callao.

Martes 21 de abril

San Miguel 08:00 – 18:00

URB. MIRAMAR CALLE 2 DE MAYO CDRAS 1, 2, JR. 28 DE JULIO CDRAS 1, 2, JR. ATAHUALPA RODRIGUEZ CDRA 1, AV. LIBERTAD CDRAS 25, 26, 27, 28, 29, AV. LA PAZ CDRAS 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, AV. CANAMELARES CDRA 1, AV. CHICAMA CDRA 1, AV. COSTANERA CDRAS 25, 29, AV. DE LOS INSURGENTES CDRA 1, CALLE JOSE OLAYA CDRA 1, CALLE SAN MARTIN DE PORRES CDRAS 1, 2, CALLE 27 CDRAS 1, 2, C, CALLE CHIQUITOY CDRA 1, CALLE ECHENIQUE CDRAS 1, 2, CALLE LOS ANGELES CDRA 1, CALLE PATAPO CDRAS 1, 2, JR. TALAMBO MZ D, PASAJE CHEPEN CDRA 1.

San Miguel 09:00 – 11:00

Calle Manco II CDRA 1 Esq. Padre Urraca.

Puente Piedra 09:00 – 18:00

A.H. SANTA ROSA MZ 95F, 97, 97-A, 97-B, 98, 98-A, 99, 100, 101, 101-A, 102, 113, A1, X, Y, Z, AV. PROLONGACION HUANCAYO MZ 97, 97B, 98, CALLE BUEN PASTOR MZ E, F, CALLA LA PAZ MZ B, G, 101, CALLE PALPACACHI MZ 98, 101, Z, PASAJE LUIS BEERGER MZ T, U, V, W, 101, PASAJE CERRO DE PASCO MZ Y, PASAJE CAJAMARCA MZ 97, 97A, PASAJE LOS JARDINES MZ 97A, PASAJE LAS FLORES MZ J, L, N, PASAJE EL PORVENIR MZ L, S, 101, PASAJE HUANCABAMBA MZ 106, AGRUP. FAMILIAR VILLA NORTE MZ A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, D, D1, E, E1, F, F1, G, G1, H, H1, I, I1, J, J1, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ASOC. DE VIVIENDA CERRO DE PASCO MZ J1, K1, L1, M1, N1, O1, P1, Q1, R1, S1, T1, U1, V1.

Carabayllo 09:30 – 17:30

C.P. Chocas Alto MZ A, B, C, D, E.

Puente Piedra 09:30 – 17:30

Asoc. El Dorado de Zapallal Av. El Dorado Cdra 1, Asoc. Pequeños Avicultores El Dorado MZ A, B, C, Z.

Breña 10:00 – 15:00

Av. Gral. Varela Cdra 16, AV. Restauración Cdra 4.

Miguel 13:00 – 15:00

Av. Venezuela Cdras 53, 54.

Breña 13:00 – 15:00

Av. Centenario Cdras. 4, 5, Av. Jorge Chávez Cdras. 13, 14, 15, Av. Restauración Cdras. 4, 5, Av. Varela Cdra. 15, Av, Gral. Vidal Cdra 4.

Lima Cercado 10:00 – 13:00

Urb. Conde de la Vega Av. Luis Carranza Cdras 21, 22.

Los Olivos 13:00 – 16:00

Urb. Industrial Infantas Av. Alfredo Mendiola Cdra. 57, Jr. El Sodio Cdras. 3, 56, JR. Helio Cdras. 3, 56, 57, MZ C.

Los Olivos 13:00 – 16:00

Urb. Industrial Infantas Jr. Helio Cdras. 55, 56, AV. Alfredo Mendiola Cdras. 55, 56, JR. Manganeso Cdra 3.

Miércoles 22-04-2026

Lima Cercado 08:30 – 18:30

Jr. José Celendón Cdra 7.

Jesús María 08:30 – 10:30

Urb. Los Patricios Av Brasil Cdra. 24, Jr. Diego de Almagro Cdra 1.

San Antonio de Chaclla 08:30 – 19:30

ASOC. Complejo Pecuario Industrial El Valle Anexo 22 MZ PP1, PP12, PP16, PP21, PP22, PP26, PP32, PP33.

Ventanilla 08:30 – 20:30

A.H. HIROSHIMA MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, R, S, T, U, V, W, Y, Z, A.H. LAS CASUARINAS MZS. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, A.H. 6 DE DICIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A.H. MICAELA BASTIDAS MZS. H, I, J, K, ASOC. VIV. KAWACHI MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, M, O, P, Q, ASOC. PRO. VIV. CONSTRUCCIÓN CIVIL MZS. D, F, H, I, Q, A.H. LOS OLIVOS DE LA PAZ MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, URB. POP. INTERÉS SOCIAL PECP MZS. A, B, B1, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, A.H. LOS CEDROS MZS. A, C2, D2, E2, F, F2, G2, H2, I, I2, J, J1, K, K2, L, M, N, O, P, Q, S, U, V, W, Z, A.H. LOS CEDROS ETP. II MZS. A, A2, B, B2, C, C2, D, D2, E, E2, F, F2, G, G2, H, H2, I, I2, J, J1, K, K2, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. SAN CARLOS MZS. A, B, C, C PRIMA, D, D PRIMA, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, N PRIMA, Ñ, O, O PRIMA, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A.H. AMP. HÉROES DEL CENEPA MZS. A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2, E1, E2, F1, F2, G1, G2, H1, H2, I1, J1, N1, O1, A.H. SEÑOR DE LOS MILAGROS MZS. E, I, J, M, N, A.H. COSMOVISIÓN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, A.H. OMAR MARCOS ARTEAGA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, A.H. MARCELINA CABALLERO DE MORENO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, A.H. SHALOM MZS. E, F, G, G1, H, H1, L, Ñ, A.H. PAZ Y UNIÓN MZS. A, B, C, D, E, H, K, L, M, O, A.H. FELIX MORENO ROLDÁN MZS. A, B, B1, C, E, E1, F, G, H, H1, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, V, X, ASOC. VIV. APACOP MZS. A, B, C, L, M, N, P, ASOC. PROA CHALACA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, O, P, AGRUP. POB. STA. ROSA DE LIMA COVIPOL MZS. E, F, G, H, I, J, K, L, LL, LL PRIMA, LL1, M, P, A.H. VIRGEN DE GUADALUPE MZS. A, B, C, D, E, I, K, L, M, N, N PRIMA, A.H. PEDRO LABARTHE MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, K, L, N, A.H. MIRAMAR MZS. F, G, A.H. MERCADO CENTRAL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, A.H. SANTÍSIMA CRUZ DE MOTUPE MZS. P, Q, A.H. NUEVO HORIZONTE MZS. A, B, C, D, N, U.P. DE INTERÉS SOCIAL LIBERTAR PECP MZS. A, B1, C, E, G, J, N, R, A.R. LIBERTAD PRIMERA MZS. G, H, I, J, M, A.H. STA. PATRICIA MZS. A, B, C, F, H, ASOC. MICRO PEQUEÑOS EMPRESARIOS LOS ANDES MZ. J, A.H. LOS 4 SUYOS MZS. D, E, I, J, K, L.

Ventanilla 09:00 – 17:00

Av. Carretera a la Playa Los Delfines MZ. a Asoc. Pampa Agrícola Vic.

Callao 09:00 – 17:00

A.H. Concentración Rugia Sector A MZ A, Sector B JR. LORETO MZ A, E, JR. ARICA MZ E, CALLE 1 MZ E, Pasaje B MZ D, Sector C MZ C, CALLE OLAYA MZ D, Jr. Vigil Cdras 3, 4, 5, 6, 7, JR. ARICA CDRAS 4, 5, 6, 7, JR. LORETO Cdras. 11, 12, JR. ANCASH Cdras 8, 9, JR. ELIAS AGUIRRE Cdra 1, Jr. California Cdra 4, A.H. Santa Rosa Cdra 7, A.H. Telmo Carbajo II Jr. Elias Aguirre Cdra 1, A.H. Fray Martin de Porres JR. Loreto Cdra 12, Barrio Fiscal N° 2 Calle Arica Cdra 5, Urb. San Roque MZ D, J.

Puente Piedra 09:30 – 17:30

Asociación El Dorado Av. Alberto Anaya MZ C, C2, Av. Junín MZ A, C1, Av. Paraíso MZ B, B1, AV. Rosendo Sandoval Cdras 1, 5, MZ A, B, B1, C, C1, C2, Calle 2 MZ C, C1, C2, D, E, E1, E2, Calle Ancash MZ E, E1, C1, D, Calle Santa Catalina MZ B, Pasaje Fernández MZ E, E1, Pasaje Primavera MZ A, Pasaje San Alejandro MZ A.

Independencia 09:30 – 15:30

Urb. Tahuantinsuyo Calle Antisuyo Cdras 4, 5, Av. Sacsayhuaman Cdra 3, Calle Colquepata Cdra 3, Jr. Quiquijana Cdra 3, Av. Ollantaytambo Cdra 3, A.H. 6 De Mayo MZ A.

El Agustino 10:00 – 18:00

Cooperativa Villa del Mar Av. 1° de Mayo Cdras 1, 22, MZ A, B, D, Av. César Falcón Cdra 17, MZ D, AV. Los Algarrobos Cdra 7, MZ A, M, Conjunto Habitacional Tayacaja Calle Guayabos Cdras 1, 4, MZ A, C, D, A.H. Vicentelo Alto AV. Ferrocarril Cdras 19, 23, MZ J, K, Calle Guindas Cdra 3, MZ H, J, Calle Ñisperos Cdras 1, 2, 3, MZ A, B, E, F, G, Pasaje Azul MZ A, Pasaje Cahuide Cdra 1, MZ A, E, Pasaje Los Angeles Cdras 1, 2, MZ A, Pasaje Santiago Arias MZ L, LL, Pasaje Vicentelo Cdras 1, 2, MZ A, B, K, Pasaje Villa MZ E.

Pueblo Libre 13:00 – 15:00

Av. Brasil Cdras 26, 27, Calle Cabo Gutarra Cdra 1, Calle Coronel Odriozola Cdra 1.

San Martín de Porres 09:00 – 14:00

Urb. Santa Luzmila MZ.S

Supe 08:00 – 13:00

Cliente PM0485 (S: 3320594); ubicado en el distrito de Supe Puerto.