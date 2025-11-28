Este sábado 29 de noviembre los clubes Palmeiras y Flamengo de Brasil se juegan la vida en el partido por la final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará en el estadio Monumental U, en el distrito de Ate.

Desde la medianoche del viernes, la Policía Nacional adoptará medidas de seguridad en las avenidas Javier Prado Este, Huarochirí, Constructores, Flora Tristán, entre otras, para facilitar el acceso peatonal de los hinchas, por tal motivo, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informa sobre el plan de rutas que tendrán los servicios de transporte público, a fin de garantizar una movilidad ordenada y segura.

La ruta 201 del corredor Rojo, que habitualmente llega hasta las puertas del estadio, desviará su recorrido por las avenidas La Molina, Los Constructores, Los Ingenieros, Separadora Industrial, Nicolás Ayllón y Vista Alegre, para retomar su recorrido habitual por la av. Prolongación Javier Prado, hacia Ate. En el sentido hacia el óvalo de La Perla, en el Callao, el recorrido será el mismo (ver mapa).

La ruta 209 irá por las avenidas Separadora Industrial, Los Ingenieros y Constructores, en ambos sentidos. Para ambas rutas los paraderos más cercanos para acceder al estadio serán los paraderos La Molina y Huarochirí (altura de la av. Separadora Industrial) (ver mapa).

La ruta 204 desviará por las avenidas La Molina, Universidad y Javier Prado Este, en ambos sentidos (ver mapa).

Servicios de transporte autorizados

Los hinchas también pueden acceder al estadio utilizando los servicios de transporte autorizados que circulan por las avenidas La Molina, Los Frutales y Nicolás Ayllón, entre otras, que no variarán sus recorridos.Los asistentes que se desplacen desde Barranco, Miraflores o el Centro de Lima pueden utilizar el servicio del Metropolitano y hacer conexión con el corredor Rojo en la avenida Javier Prado.

De igual modo, quienes viajen en el corredor Azul pueden conectar su viaje a la altura de la av. Arequipa.

Desde el Aeropuerto al estadio con el Aerodirecto

Los turistas brasileros que llegan a Lima el mismo sábado a través del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, tendrán a su disposición los buses del servicio Aerodirecto que los llevan a distintos destinos con seis rutas: Norte, Sur, Centro, Quilca, Ventanilla y Terminal Norte.Para acceder al estadio pueden utilizar las rutas Aerodirecto Centro y Sur que los llevan a la Plaza San Martín, en el centro de Lima y la av. La Marina, en San Miguel, respectivamente.

En esos puntos pueden conectar sus viajes con los servicios del Metropolitano y el corredor Rojo.En el terminal aéreo y en las inmediaciones del estadio Monumental U se contará con personal de la ATU para orientar a los usuarios y agilizar la circulación de los buses.

La ATU continuará trabajando coordinadamente con la Conmebol a fin de garantizar la movilidad segura y ordenada de los hinchas.