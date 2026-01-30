Se confirmó en segunda instancia, la condena contra Miguel Saldaña, exalcalde del distrito de Comas, por el delito de negociación incompatible. Así lo informó el Ministerio Público a través de su cuenta oficial en la red social X.

Según las investigaciones de La Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima Norte, durante la gestión de Saldaña se aprobó la construcción de un centro comercial sin contar con los estudios técnicos requeridos, lo que constituye una vulneración a la normativa vigente en materia de obras públicas.

La decisión judicial ratifica la responsabilidad penal del exburgomaestre por haber favorecido irregularmente el desarrollo de un proyecto inmobiliario en el distrito sin sustento técnico, afectando el principio de legalidad y transparencia en la administración pública.

Inicialmente a Miguel Saldaña se le aplicó una pena de cuatro años, luego fue modificada a 156 jornadas de trabajo comunitario por decisión del Poder Judicial. Asimismo, tanto él como otros funcioanrios públicos sentenciados , fueron inhabilitados por cinco años de ejercer cualquier cargo público y deberán abonar, de forma solidaria, la suma de S/ 25,000 como reparación civil al Estado, como compensación por los perjuicios causados por sus actos ilícitos.

La decisión judicial ratifica la responsabilidad penal del exburgomaestre por haber favorecido irregularmente el desarrollo de un proyecto inmobiliario. (Foto: Manuel Melgar / GEC)

La sentencia en primera instancia fue en septiembre de 2025, luego de una investigación por parte de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte (Segundo Despacho).

LEA TAMBIÉN: MML anuncia proceso de recuperación de la Quinta Heeren

Los hechos se remontan al año 2017, cuando la empresa solicitó la habilitación urbana para uso comercial y la licencia de edificación de un centro comercial en Comas.

Además, se estableció que, en el transcurso del proceso, la empresa entregó 200 toneladas de rocas a la Municipalidad para obras de prevención en el río Chillón, un hecho que evidenciaría la existencia de un interés indebido que comprometió la transparencia del procedimiento.

LEA TAMBIÉN: MML: ahora los conductores podrán ver en vivo cómo está el tránsito en la Panamericana sur