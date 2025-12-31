El Concejo Municipal de Comas decidió suspender a Ulises Villegas como alcalde distrital debido a que se confirmó, en segunda instancia, una sentencia condenatoria.

La decisión fue confirmada a través del Acuerdo de Concejo 031-2025/MDC, aprobado el 16 de diciembre, pero dado a conocer oficialmente el 30 de diciembre. La medida se basa en el artículo 25, numeral 5, de la Ley Orgánica de Municipalidades.

La sentencia fue dictada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte, la cual impuso 6 años de prisión a Villegas por el delito de colusión agravada.

El fallo judicial corresponde al expediente 04059-2018-18-3001-JR-PE-01, que lo declara cómplice de colusión agravada según el artículo 384 del Código Penal. Asimismo, se le impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El procedimiento de suspensión se sustentó en documentos presentados por regidores. Además, se registraron comunicaciones internas entre la Secretaría del Concejo, la Gerencia Municipal y la Oficina General de Asesoría Jurídica y concluyó con una votación mayoritaria en sesión extraordinaria del concejo.

Asimismo, el acuerdo municipal formalizó la designación de Carmen Mónica Acuña Jara como encargada de la alcaldía, de acuerdo con la norma vigente que establece que el teniente alcalde reemplace al titular cuando este es suspendido o vacado.

Cabe resaltar que, aunque existe una orden de prisión efectiva, Ulises Villegas continúa prófugo y, desde la clandestinidad, ha declarado públicamente que la sentencia es “equivocada” y que existen irregularidades técnicas en el proceso judicial que derivó en su condena.