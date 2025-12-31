Concejo Municipal de Comas aprobó suspensión de Ulises Villegas como alcalde. Foto: Captura Latina
Concejo Municipal de Comas aprobó suspensión de Ulises Villegas como alcalde.
debido a que se confirmó, en segunda instancia, una sentencia condenatoria.

La medida se basa en el artículo 25, numeral 5, de la Ley Orgánica de Municipalidades.

La sentencia fue dictada por la Primera Sala Penal de Apelaciones Transitoria de Lima Norte, la cual impuso 6 años de prisión a Villegas por el delito de colusión agravada.

Asimismo, se le impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El procedimiento de suspensión se sustentó en documentos presentados por regidores. Además, se registraron comunicaciones internas entre la Secretaría del Concejo, la Gerencia Municipal y la Oficina General de Asesoría Jurídica y concluyó con una votación mayoritaria en sesión extraordinaria del concejo.

que establece que el teniente alcalde reemplace al titular cuando este es suspendido o vacado.

Cabe resaltar que, aunque existe una orden de prisión efectiva, Ulises Villegas continúa prófugo y, desde la clandestinidad, ha declarado públicamente que la sentencia es “equivocada” y que existen irregularidades técnicas en el proceso judicial que derivó en su condena.

El acuerdo municipal formalizó, además, la designación de Carmen Mónica Acuña Jara como encargada de la alcaldía de Comas, de acuerdo con la norma vigente. Foto: Canal N
El acuerdo municipal formalizó, además, la designación de Carmen Mónica Acuña Jara como encargada de la alcaldía de Comas, de acuerdo con la norma vigente. Foto: Canal N

