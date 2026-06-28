En el lugar se hallaron dos pozas de maceración con cerca de cinco toneladas de hoja de coca en remojo y una poza de decantación que contenía la sustancia en solución. Foto: PCM
En el lugar se hallaron dos pozas de maceración con cerca de cinco toneladas de hoja de coca en remojo y una poza de decantación que contenía la sustancia en solución. Foto: PCM
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Redacción Gestión
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El Comando Especial VRAEM (CE-VRAEM), integrado por miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, desmanteló un laboratorio clandestino destinado a la producción a gran escala de alcaloide de cocaína en el distrito de Vizcatán del Ene, provincia de Satipo (Junín).

Durante un patrullaje táctico nocturno realizado en el sector de los centros poblados Alto Mantaro y Valle Manantial, al margen derecho del río Yaviro, las patrullas detectaron una estructura rústica camuflada que funcionaba como centro de procesamiento ilícito de droga.

En el lugar se hallaron dos pozas de maceración con cerca de cinco toneladas de hoja de coca en remojo y una poza de decantación que contenía la sustancia en solución. Además, fueron incautados 35 bidones con sustancias acelerantes, 20 bolsas de cemento, 28 sacos de sal industrial y 19 de bisulfato de sodio, insumos utilizados para la elaboración del alcaloide.

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El hallazgo fue comunicado al fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de La Merced, Luis Rodrigo Huarcaya Simón, quien dispuso las diligencias conforme a ley. Posteriormente, el personal interviniente destruyó las pozas de maceración y decantación e incineró la cocaína en solución, los insumos químicos y las herramientas halladas en el laboratorio.

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En el lugar se hallaron dos pozas de maceración con cerca de cinco toneladas de hoja de coca en remojo y una poza de decantación que contenía la sustancia en solución. Foto: PCM
En el lugar se hallaron dos pozas de maceración con cerca de cinco toneladas de hoja de coca en remojo y una poza de decantación que contenía la sustancia en solución. Foto: PCM

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