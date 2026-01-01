El Ejército de EE.UU. anunció este miércoles que ha destruido otras tres lanchas supuestamente cargadas de droga en un ataque que ha dejado al menos tres muertos y se enmarca en su operación militar Lanza del Sur, que busca combatir el narcotráfico en aguas cercanas a Venezuela y Colombia y a su vez busca forzar que el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, abandone el poder.

El Comando Sur estadounidense explicó en un mensaje en X que el ataque se produjo el 30 de diciembre en «aguas internacionales», aunque no precisó si el bombardeo tuvo lugar en el sur del Caribe sur o en el Pacífico oriental, donde ha destruido ya en torno a 35 de estas embarcaciones desde septiembre.

El texto explica que la inteligencia estadounidense confirmó que las tres embarcaciones «transitaban por rutas de narcotráfico conocidas y que habían transferido narcóticos entre sí antes de los ataques» y va acompañado de un vídeo en el que se ven tres lanchas navegando en la misma dirección, cerca unas de otras.

«Tres narcoterroristas a bordo de la primera embarcación murieron en el primer ataque», señala a continuación el mensaje, que explica que «los narcoterroristas restantes abandonaron las otras dos embarcaciones, saltando por la borda y alejándose antes de que los siguientes ataques hundieran sus respectivas embarcaciones».

Las imágenes que acompañan al mensaje en X muestran la destrucción de una primera lancha en movimiento y después de otras dos que parecen estar a la deriva.

El Comando Sur ha precisado que tras los bombardeos ha notificado «de inmediato a la Guardia Costera estadounidense para que activara el sistema de búsqueda y rescate» para los supervivientes.

El ataque notificado hoy supone la enésima operación de este tipo como parte de Lanza del Sur, que ha matado ya a más de un centenar de personas a las que Washington acusa de transportar drogas a EE.UU. (EFE/EPA/Servicio de Prensa Presidencial)

Enésima operación

Desde el verano el Pentágono mantiene un despliegue militar inédito en décadas en el Caribe sur mientras Washington viene advirtiendo que su objetivo es que Maduro y sus lugartenientes, a los que acusa de liderar un narcoestado, abandonen el poder.

Al tiempo, el Gobierno de Donald Trump ha comenzado a argumentar en semanas recientes que el chavismo ha robado las instalaciones y activos de empresas petrolíferas estadounidenses en Venezuela y anunciado que confiscará petroleros que transporten crudo venezolano, algo que ya ha hecho en dos ocasiones.

A todo esto se une el ataque, anunciado de manera enigmática por Trump esta semana, sobre un muelle en el litoral venezolano supuestamente empleado por la banda criminal Tren de Aragua y que supondría el primer bombardeo sobre un objetivo en territorio venezolano por parte de Washington.

Elaborado con información de EFE