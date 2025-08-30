El Instituto Tecnológico de la Producción (ITP) aprobó la calificación de Negociaciones Agroindustrial Arévalo S.A. (NARSA) como Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) privado, bajo la denominación CITE agroindustrial Café NARSA.

La decisión fue adoptada por el Consejo Directivo del ITP, tras la evaluación técnica favorable de la Dirección de Estrategia, Desarrollo y Fortalecimiento de los CITE y el Equipo Técnico Multidisciplinario.

Con esta resolución, NARSA queda habilitada para operar como CITE privado y brindar servicios de innovación, transferencia tecnológica y asistencia técnica en la cadena agroindustrial del café, sector en el que tiene amplia experiencia.

El ITP destacó que la incorporación de NARSA al sistema de CITE privados refuerza el ecosistema de innovación productiva en el país, al tiempo que promueve la competitividad y sostenibilidad del sector cafetalero, uno de los principales productos de exportación del Perú.