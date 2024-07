La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) informó que no ha recibido ninguna comunicación donde se especifique una presunta fecha de paralización del servicio del Metropolitano.

“Desde la autoridad reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los concesionarios para lograr un transporte moderno, seguro, formal y sostenible en beneficio de los usuarios”, expresó esta noche a través de un comunicado.

Recordó que desde el viernes 12 de julio, a través de nota de prensa, se informó a la opinión pública sobre los alcances de la reunión sostenida entre la presidenta de la ATU, su equipo técnico y los representantes de los concesionarios de buses y recaudo del Metropolitano para abordar y dar solución a los temas de infraestructura, operación y equilibrio económico financiero en el mencionado sistema de transporte.

Añadió que en base a la reunión ambas partes reconocieron que producto de años anteriores existen muchos reto por afrontar y por ello se comprometieron a realizar mesas de trabajo semanales a fin de implementar estrategias de solución integral a corto y mediano plazo mediante un cronograma de trabajo apostando por las acciones coordinadas y el diálogo.

El pedido de AFIN a la ATU

La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación por la posible afectación a miles de usuarios ante la eventual suspensión del servicio del Metropolitano desde el mes de agosto.

“La tarea de construir un sistema integrado (formal y seguro) de transporte en Lima es fundamental para vencer al caos e informalidad que actualmente pone en riesgo la vida de millones de personas”, señaló a través de un comunicado.

En esa línea, invocaron a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) a encontrar una pronta solución al sistema del Metropolitano que, desde hace varios años, viene presentando diversas propuestas de solución frente a una delicada situación de tener mayores egresos que ingresos; lo que origina que el sistema no sea sostenible.

“Nuestra ciudad capital y otras del país merecen tener sistemas de transporte formales y seguros para las personas. No se debe permitir el avance del caos que representa la informalidad en el transporte público”. señaló.

Metropolitano podría dejar de operar en agosto

Las empresas concesionarias encargadas de la operación de los buses del Metropolitano anunciaron hoy que podrían suspender totalmente el servicio a partir de agosto si las mesas de trabajo convocadas por la ATU no brindan una solución al desequilibrio financiero.

“Los costos de operación del Servicio se encuentran 24% por encima de los ingresos del Metropolitano, lo que hace que este sistema no sea autosostenible y se encuentre en situación de permanente desequilibrio económico”, señalaron en un comunicado.

De acuerdo a las empresas concesionarias, existe un desequilibrio financiero generado por una deuda estatal de 500 millones de soles por laudos incumplidos.

Por ello, el servicio se sostiene en gran medida por las tarifas pagadas diariamente por los pasajeros, pero los concesionarios afirman no poder continuar cubriendo los costos de operación y mantenimiento de los buses.

Indicaron que propusieron, sin éxito, que la ATU “”suspenda total o parcialmente la remuneración que obtiene de la tarifa de los boletos y que traslada al usuario (13% del valor del boleto) para reducir los costos del servicio”..

“Por ello, si a la brevedad la ATU no corrige su decisión de continuar con una operación parcial del sistema, permitir la competencia de transporte ilegal, no realizar tareas de fiscalización para evitar el fraude y no modifica las ineficiencias en la programación o reduce temporalmente los costos que le genera al sistema, se deberá proceder a la suspensión total del servicio”, expresó.

