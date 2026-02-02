Más de 1,800 jóvenes rindieron hoy el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM), en busca de alcanzar una de las 440 vacantes disponibles para este semestre en 12 carreras profesionales de esta casa de estudios.

Desde tempranas horas, los postulantes ingresaron al campus universitario para participar en esta evaluación. Las puertas del campus se cerraron a las 07:30 a. m., mientras que el examen se inició a las 09:00 a. m. y concluyó al mediodía, sin registrarse incidentes.

Los resultados del examen de admisión 2026-I serán publicados en las siguientes horas, y los postulantes podrán consultarlos a través del portal web oficial de la UNALM, habilitado para este proceso.

En dicha plataforma, los jóvenes podrán verificar si alcanzaron una vacante y conocer el detalle de los puntajes obtenidos.

El ingreso se realizó cumpliendo estrictamente las disposiciones de la universidad, permitiéndose únicamente el acceso con el Documento Nacional de Identidad (DNI) y sin portar objetos prohibidos.

El coordinador de la Comisión Permanente de Admisión de la UNALM, Sady García Bendezú, precisó que la evaluación constó de 100 preguntas y tuvo una duración de tres horas.

El proceso se desarrolló con total normalidad gracias al apoyo de la Policía Nacional del Perú.

Asimismo, destacó que el proceso se desarrolló con total normalidad gracias al apoyo de la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público y otras instituciones, lo que garantizó la transparencia y seguridad del examen de admisión.

Vacantes y carreras ofertadas

Para el proceso 2026-I, la UNALM ofrece 440 vacantes distribuidas en 12 carreras profesionales: estadística informática, ingeniería ambiental, industrias alimentarias, ingeniería forestal, ingeniería agrícola, ingeniería meteorológica y gestión de riesgos climáticos, agronomía, biología, economía, pesquería, zootecnia e ingeniería en gestión empresarial. La carrera de agronomía continúa siendo una de las más demandadas por los postulantes.