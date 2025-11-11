El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informa que se registrará lluvias, vientos intensos y descenso de la temperatura, debido al ingreso del vigésimo séptimo friaje del año.

¿Dónde se desarrollará? Según especialistas del Senamhi, la masa de aire frío ingresará por la selva sur el viernes 14 de noviembre, desplazándose progresivamente hacia la selva central hasta el domingo 16 de noviembre.

Durante este periodo se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, vientos con velocidades cercanas a los 40 km/h y cobertura nubosa persistente a lo largo del día, principalmente en la selva alta central y sur.

Asimismo, se anticipa un descenso significativo de la temperatura del aire, generando un ambiente frío y nublado. Además, se prevé un aumento de la sensación de frío, principalmente durante las horas nocturnas y de la madrugada.

Se prevé un aumento de la sensación de frío, principalmente durante las horas nocturnas y de la madrugada. Foto: Gob.pe

En los departamentos de Madre de Dios, Puno y Cusco, se estiman temperaturas diurnas cercanas a los 21 °C, mientras que en la selva central, particularmente en el sur de Ucayali, se registrarían valores próximos a los 22 °C. Durante las noches, se espera que las temperaturas continúen bajas, especialmente en la selva sur.