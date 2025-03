Como mujer, afirmo con convicción que el camino hacia el empoderamiento es un trayecto que emprendemos, con conciencia, convicción, persistencia y aprecio por aquellas personas y organizaciones que nos acompañan y nos permiten alcanzar nuestras ambiciones profesionales.

Mi experiencia en el ámbito corporativo privado me provee una perspectiva valiosa, forjada en el contexto de ese entorno. Ahora que transito la academia, es mi deseo entender y poder aportar, también desde la inquietud del conocimiento, al desarrollo de la carrera profesional de las mujeres.

En ese sentido, me gustaría compartir una reflexión sobre algunas metáforas vinculadas al desarrollo de las mujeres en este ámbito. Para ello he seleccionado este artículo, “Women face a labyrinth: an examination of metaphors for women leader” (Carli & Eagly, 2015), en la que las autoras sostienen que las mujeres atravesamos una serie de barreras en el desarrollo de nuestras carreras profesionales para llegar a posiciones directivas, a las que denominan “laberinto de liderazgo”. Se enfrentan abiertamente a la metáfora del “ techo de cristal” (Hymowitz & Schellhardt, 1986), argumentando que esta representa una visión simplista de la realidad. Adoptando una perspectiva más integral, reconocen que las mujeres enfrentan múltiples barreras en distintas etapas de su desarrollo profesional, lo que impacta su acceso al liderazgo.

La metáfora del laberinto de liderazgo no busca culpar, sino ofrecer una visión que destaque a quienes deciden enfrentar la incertidumbre en su camino, reconociendo que tienen retos y posibilidades hacia la ruta de posiciones de liderazgo. Además, es crucial reconocer la continua interacción que experimentamos al navegar entre nuestras competencias y motivaciones frente a los desafíos de las situaciones que enfrentamos.

Se agrega a ello el contexto de las organizaciones, su estructura y su cultura laboral, destacando en algunas, lo importante que es el tener el compromiso con el desarrollo de programas que empoderen a las mujeres a lo largo de su carrera dentro de la organización.

Argumentan (Carli & Eagly, 2015), que es crucial reconocer que las mujeres requerimos de mentorías, mentoría estratégica (sponsorship) y de construcción de networking entre otros para transitar este laberinto, que puede ser mas o menos complejo dependiendo de las barreras que se encuentran.

Por ello, es necesario actuar con sentido de urgencia para reconocer la importancia de apoyar a las mujeres que deciden progresar en sus carreras profesionales en las distintas etapas laborales de las empresas, ya sea a través de éstas o de asociaciones que promueven el liderazgo femenino en Perú.