Con la cercanía del vencimiento de la declaración de Impuesto a la Renta empresarial 2024, y habiendo sido testigo de un serio endurecimiento en el control de las deducciones (costos y gastos en general), es importante recordar una frase que un profesor me dijo hace casi 30 años: “Que los árboles no te impidan ver el bosque”.

Un gran número de especialistas se obsesiona en reglas como el Ebitda tributario, los precios de transferencia o alguna otra complicada regla, pero se les olvida el panorama completo. Esto implica que aun cuando haya cumplido perfectamente con una regla, igualmente podría perder su deducción… ¡aunque Ud. no lo crea!

Hay más de 30 reglas que regulan, limitan, condicionan y/o prohiben las deducciones de adquisiciones. Demos una pequeña mirada al bosque:

1. La deuda tributaria tiene una naturaleza contingente.

Cuando compra una computadora y paga US$ 1,000, no prevé que el proveedor se aparezca 4 años después a decirle que el precio que debió pagar era US$ 50,000. En la deuda tributaria eso no sólo es posible, sino que es muy probable.

2. La norma y la administración tributaria tienen una naturaleza de desconfianza esencial y sistemática en el contribuyente.

Si usted entiende que los impuestos por definición son pagos ordenados por la ley a cambio de “nada en concreto”, y que el Estado vive de dichos pagos, comprenderá el por qué de la desconfianza. En nuestro país la situación es aún peor por dos variables adicionales:

Informalidad: De cada 10 contribuyentes con rentas equivalentes, tres declaran y dos pagan.

De cada 10 contribuyentes con rentas equivalentes, tres declaran y dos pagan. El contribuyente no recibe una contraprestación visible por sus impuestos: Temas básicos como seguridad, salud, educación pública, administración de justicia, que sean de calidad razonable.

3. La fiscalización tributaria es un proceso altamente documental, que parte de un conflicto de intereses con dosis peligrosas de subjetivismo.

La revisión de Sunat, en particular en épocas de grave déficit fiscal y año electoral, busca aumentar la recaudación, mientras que el contribuyente pretende defender su declaración de impuestos. Este proceso requiere documentación física, que supone una burocracia interna poco común, para mantener papeles que no son comunes en la práctica comercial. Además, su análisis dependerá del criterio de un funcionario desconfiado, desligado de conceptos de práctica empresarial diaria.

4. La legislación tributaria ha sido dirigida en los últimos 20 años por criterios fiscalistas que, han aumentado obligaciones y recortado derechos a los contribuyentes

Un aspecto central del control tributario son las operaciones no reales, pero al revisar las normas que las regulan encontrará: bancarización, no habidos, dados de baja del RUC, paraísos fiscales y el más reciente capítulo de sujetos sin capacidad operativa.

De ahí el concepto de “twister tributario”. Si lo ha jugado alguna vez sabrá que consiste en poner las manos en el circulo azul, los pies en el rojo, después en el verde. El juego terminará cuando usted se caiga, por la dificultad de mantenerse en pie. El cumplimiento de todas la reglas es muy muy difícil, pues cada regla tiene interpretaciones, subreglas, excepciones. Hace 27 años hice por primera vez materiales para dar clases universitarias sobre este tema y me sorprendió su complejidad; los materiales evolucionaron en un libro que ya cumplió 21 años desde su primera edición. El legislador tributario perdió la brújula hace más de 20 años.

Los tributos empresariales (Impuesto a la Renta de tercera categoría e IGV), se determinan por un diferencial de ventas menos compras. Como la Sunat no logra controlar la informalidad, concentra su control y regulación hace 30 años en las compras, a niveles tan preocupantes, que afectan comúnmente a ambos tributos.

En las reglas de deducciones, no basta cumplir con un porcentaje. Cumplir con “casi” el 100% no basta.

El mensaje de este artículo es prevenir lo que previsiblemente va a ocurrir. Es un buen momento para que su empresa invierta en mecanismos de control tributario: profesionales, capacitación, sistemas informáticos. “Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cien batallas.” ¡Suerte!