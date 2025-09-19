Escribe: Enrique Castillo, periodista

De pronto, lo que era tan rechazado en el Parlamento y en el Ejecutivo por dañino para el sistema previsional, en un dos por tres se convirtió en una causa nacional, en lo más demandado, y en una especie de objetivo prioritario conjunto de Gobierno y Congreso .

De domingo para lunes todos fueron iluminados por algún espíritu, y se dieron cuenta que un nuevo retiro de los fondos de las AFP era lo que la población necesitaba.

Sin querer queriendo, y de la noche a la mañana, todos le dieron la razón a José Luna Gálvez, que meses y semanas previas y en solitario, daba su lucha para que se apruebe el octavo retiro, sin que le hagan caso.

De un plumazo, y sin pensarlo, se volaron el aporte obligatorio de los independientes, y devolvieron a todos los aportantes de las AFP la facultad de retirar el 95.5% del fondo al momento de la jubilación.

Así de fácil se cayó la “reforma” de las AFP, fina cortesía de las bancadas mayoritarias del Congreso, del Gobierno, y de las AFP, que no supieron medir las consecuencias de lo que hacían, y que tuvieron que poner su cara de “yo no fui” para retroceder sin rubor alguno, después que un grupo de jóvenes salió a protestar.

No había que ser brujo ni adivino para saber lo que pasaría. Hace una semana, en esta misma columna señalamos que lo único que iban a lograr con la aprobación singular del reglamento de las AFP era convertir el tema de las AFP en un caballito de batalla de la campaña, incentivar a que cualquier gobierno busque derogar o modificar la ley y el reglamento, y que se buscara seguir aprobando retiro de aportes. Los únicos que no la vieron fueron los autores del desaguisado.

Lo más curioso es que ahora todos ellos juegan al Gran Bonetón , en el que se niega la responsabilidad y se echa la culpa al vecino, tratando de evadir, todos y cada uno, su participación directa en la aprobación de la norma, y haciendo los mayores disfuerzos para tratar de explicar su repentino cambio, o para buscar decir que no hicieron lo que sí hicieron, o que no dijeron lo que sí dijeron.

Otra consecuencia de este asunto será que de ahora en adelante los congresistas podrían tener más cuidado al momento de dar las leyes, aunque con estos parlamentarios, muchos de los cuales ya perdieron la vergüenza, nunca se sabe. Y, por el otro lado, puede acentuarse la tendencia al populismo, a fin de darle a la población “lo que le gusta a la gente”.

Las encuestas, el manejo de las candidaturas, las confrontaciones que ya se dan entre candidatos “fijos”, la mayor proximidad a la campaña electoral, van a determinar la conducta de los congresistas. Eso fue lo que pasó ahora. El miedo a ganarse el rechazo generalizado y perder el voto del sector juvenil, de los independientes, y de los mayores de 65 años, puso “la piel de gallina” a muchos congresistas y a sus líderes políticos, y los hizo reaccionar “pragmáticamente” y de manera oportunista, yendo incluso contra sus convicciones (¿?), sus compromisos políticos y/o económicos, sus intereses personales, o su orgullo parlamentario, pues algunas y algunos sacaron a relucir su complejo de Adán y se vanagloriaban en redes sociales como las y los inspiradores y/o autores de la “reforma”.

En el caso del Gobierno la cosa es diferente. Parece que alguien le dijo a la presidenta que no podía arriesgarse a nuevas marchas con nuevas víctimas a estas alturas del gobierno, y que lo mejor era ponerse del lado de los manifestantes, aunque para eso tuviera que dejar mal parados a sus ministros de Economía y de Trabajo.

De no haber reaccionado y retrocedido, lo más probable era que, efectivamente, las siguientes marchas hubiesen tenido una mayor congregación de jóvenes y manifestantes con el consiguiente desgaste de la Policía y del Gobierno en general. Y ya es sabido que lo que este Gobierno menos tiene es consistencia ideológica y programática; y lo que más posee es el miedo a la reacción ciudadana. Por lo que, dejar de lado la “reforma” de las AFP no es de relevancia para el Ejecutivo si tiene que poner por delante su supervivencia.

Lo más probable es que en los próximos días presenciemos un nuevo relevo ministerial. Varios ministros dejarán sus puestos para poder postular en diferentes listas al Senado, como postulantes a diputados, o hasta en alguna plancha presidencial, probablemente. Serían alrededor de 4 o 6 cambios, por lo que dejar sin piso a un ministro hoy puede ser subsanado en los próximos días.

¿En qué listas irían como candidatos los ministros?, los que se inscribieron en algún partido ya tienen cupo seguro, y los que no llegaron a inscribirse lo tentarán como invitados. Y lo cierto es que tiene que dejar sus carteras la primera semana de octubre como máximo.

La otra pregunta es, ¿quiénes aceptarán integrar el gabinete a estas alturas y con la situación de este Gobierno?, siempre hay espontáneos que sueñan con el fajín y la circulina.