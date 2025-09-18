El exministro Waldo Mendoza advirtió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “está debilitado”, pues “permite exoneraciones, avala mayores gastos del Congreso de la República y muestra contradicciones que afectan la credibilidad fiscal”.

“Se ha dado un conjunto de exoneraciones tributarias por parte del Congreso que no han sido observadas y más bien han sido aplaudidas por el Poder Ejecutivo, por el MEF”, cuestionó en Cuantas Claras de Canal N. .

Mecionó como ejemplo, que si bien en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM), documento oficial del gobierno peruano, se dice textualmente que las exoneraciones son malas y nefastas, el gobierno las admite en el sector agropecuario. Similar situación se ha visto en el caso del octavo retiro de las AFP.

“La credibilidad del Gobierno está seriamente golpeada y el tema fiscal que se ha debilitado gradualmente, esa es otra amenaza. Es posible que no cumplamos con la meta fiscal y hacia adelante el panorama se ve peor”, expresó el exministro de Economía.

MEF. FOTOS: FRANCISCO NEYRA / GEC

Mendoza indicó que ahora estamos más o menos bien porque los precios internacionales se han elevado fuertemente y en medio de ese contexto extraordinario estamos creciendo solo 3%, pero las cuentas fiscales siguen deficitarias.