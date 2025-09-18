Waldo Mendoza, exministro de Economía y Finanzas. (Foto: Anthony Niño De Guzmán)
Waldo Mendoza, exministro de Economía y Finanzas. (Foto: Anthony Niño De Guzmán)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El exministroadvirtió que e“permite exoneraciones, avala mayores gastos del Congreso de la República y muestra contradicciones que afectan la credibilidad fiscal”.

“Se ha dado un conjunto de exoneraciones tributarias por parte del Congreso que no han sido observadas y más bien han sido aplaudidas por el Poder Ejecutivo, por el MEF”, cuestionó en Cuantas Claras de Canal N. .

Mecionó como ejemplo, que si bien en el , documento oficial del gobierno peruano, se dice textualmente que las exoneraciones son malas y nefastas, el gobierno las admite en el sector agropecuario. Similar situación se ha visto en el caso del

LEA TAMBIÉN: Mendoza sobre ajustes al IGV: Gobierno se quedará con menos recursos y tendrá que endeudarse

“La credibilidad del Gobierno está seriamente golpeada y el tema fiscal que se ha debilitado gradualmente, esa es otra amenaza. Es posible que no cumplamos con la meta fiscal y hacia adelante el panorama se ve peor”, expresó el exministro de Economía.

MEF. FOTOS: FRANCISCO NEYRA / GEC
MEF. FOTOS: FRANCISCO NEYRA / GEC

Mendoza indicó que ahora estamos más o menos bien porque los precios internacionales se han elevado fuertemente y en medio de ese contexto extraordinario estamos creciendo solo 3%, pero las cuentas fiscales siguen deficitarias.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.