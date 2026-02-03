Precios desaprovechados. El mercado global de metales está enviando señales que, en cualquier otro momento de nuestra historia económica, habría sido el motor de un optimismo desbordante. Sin embargo, la realidad en Perú se escribe en sentido contrario.

A pesar de que en la última jornada el oro al contado experimentó una corrección del 5% para situarse en los US$ 4,650.69 la onza, y que el cobre retrocedió brevemente por debajo de US$ 13,000 la tonelada tras alcanzar picos históricos superiores a los US$ 14,500, el escenario de fondo es innegable: estamos atravesando un superciclo de precios que, paradójicamente, parece estar pasando de largo frente a un país que no logra salir de su letargo.

Mientras el mundo demanda desesperadamente nuestros minerales para la transición energética y como refugio ante la volatilidad, nuestra economía permanece anclada en lo que podemos llamar una “trampa del 3%”. No saber ejecutar los recursos que se recaudan como consecuencia de la minería y no dinamizar la gigantesca cartera minera del Perú, con 65 proyectos por US$ 63,005 millones, es un error que ya impacta negativamente y pone en jaque a las futuras generaciones.

Estamos desperdiciando el efecto volumen por conformarnos con el efecto precio, lo cual es un error estratégico de consecuencias generacionales. (Foto: Andina)

Hay que sumar que existen regiones mineras que —no por falta de recursos, sino de gestión y poco aprovechamiento del contexto de altos precios— encabezan la lista de zonas con mayor incidencia de pobreza multidimensional, como Cajamarca, Apurímac o Áncash, según reciente información compartida por la Universidad de Lima.

Crecer a ese ritmo bajo las condiciones actuales de mercado no es un logro de gestión, sino una prueba de ineficiencia; es el resultado de cobrar más por lo mismo mientras la producción se estanca y los nuevos grandes proyectos mineros permanecen bloqueados por la burocracia y la falta de decisión política.

La parálisis responde a factores que van más allá de las pizarras de cotizaciones de Londres. La gestión de la conflictividad social y la densa permisología han creado un entorno donde la inversión prefiere observar desde la barrera.

Estamos desperdiciando el efecto volumen por conformarnos con el efecto precio, lo cual es un error estratégico de consecuencias generacionales. A noviembre del 2025, el índice de volumen del cobre exportado cayó 3.3%, mientras que el de precios subió 36.7%. En el caso del oro, el volumen subió solo 2.1%, mientras que el precio de disparó 54.3%.

El Estado recauda por la inercia del mercado, pero no genera las condiciones para que esa riqueza se transforme en un salto cualitativo hacia el desarrollo.

Cada dólar que el cobre o el oro retrocede desde sus máximos históricos es un recordatorio de que las ventanas de oportunidad en la minería no son perpetuas.